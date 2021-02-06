الصين ترد على انتقادات ماكرون بحق لقاحاتها

ردت الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي انتقد عدم وضوح اللقاحات التي تطورها الصين وحتى مخاطرها في مواجهة النسخ المتحورة من فيروس كورونا، بالتأكيد أن اللقاحات الصينية “فعالة وآمنة”.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وين بن أمام الصحفيين إن “الحكومة الصينية تولي أهمية كبرى لسلامة وفعالية اللقاحات ضد كوفيد 19”. وأضاف “بناء على المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، من الواضح أن اللقاحات الصينية فعالة وآمنة”.

وتابع ردا على سؤال حول التصريحات التي أدلى بها ماكرون الخميس، أنه “يجب على المجموعة الدولية أن تتحد بدلا من التصادم حول مسألة اللقاحات”.

وكان الرئيس الفرنسي اعتبر الخميس خلال حوار مع مجموعة الأبحاث الأمريكية “المجلس الأطلسي” (أتلانتيك كاونسل) أن بيجين استخدمت “دبلوماسية اللقاح” لدى عدة دول نامية لكن بدون تقديم معلومات شفافة حول فاعلية هذه المنتجات.

وقال “هذا يعني أنه على المدى المتوسط والطويل، من شبه المؤكد أنه إذا لم يكن هذا اللقاح مناسبا فإنه سيسهل ظهور نسخ متحورة جديدة ولن يؤدي إطلاقا إلى إصلاح الوضع في هذه الدول”.

ولم توافق الصين رسميا حتى الآن إلا على لقاح واحد من لقاحاتها وهو من صنع مختبر سينوفارم الذي يقول إن نسبة فاعليته تصل الى 79%.

وبدأت بيجين الصيف الماضي بشكل عاجل تلقيح بعض السكان “المعرضين للخطر” مثل الدبلوماسيين أو الطلاب المغادرين إلى الخارج.

وإلى جانب سينوفارم، تمت تجربة لقاح آخر من صنع مختبر سينوفاك، على مستوى واسع في عدة دول وخصوصا في البرازيل حيث سجلت نسبة فاعلية بلغت 50,38%.