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سياسة|ميانمار

ميانمار.. طواقم طبية تبدأ عصيانا مدنيا احتجاجا على الانقلاب العسكري (فيديو)

طواقم طبية في ميانمار تحتج على الانقلاب العسكري (رويترز)
طواقم طبية في ميانمار تحتج على الانقلاب العسكري (رويترز)
3/2/2021-|آخر تحديث: 3/2/202109:33 PM (مكة المكرمة)

بدأت طواقم طبية في ميانمار حملة عصيان مدني تنديدا باستيلاء الجيش على السلطة.

وارتدى المتظاهرون شرائط حمراء وأعلنوا أنهم لن يعملوا في الحكومة العسكرية الجديدة.

وتظهر اللقطات التي نشرتها قناة News Watch TV المحلية على صفحتها في فيسبوك، الطاقم الطبي في مستشفى يانغون العام يرتدون الأشرطة ويحتجون على الانقلاب.

واستولى جيش ميانمار على السلطة واعتقل العشرات من المشرعين، بما في ذلك الزعيمة المنتخبة ديمقراطياً في البلاد أون سان سو تشي.

وأثارت هذه الخطوة إدانة دولية واسعة النطاق، وتعهدت الولايات المتحدة “باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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