لحظة انفجار صاروخ فضاء بعد ثوان من إقلاعه (فيديو)

انفجر نموذج صاروخ الفضاء الأولي للمركبة ستار شيب أمس الثلاثاء لدى هبوطه إلى الأرض بعد اختبار إطلاق في ولاية تكساس الأمريكية.

وانفجر النموذج الأولي للصاروخ الذي أنتجته شركة سبيس إكس لدى محاولة هبوطه، بعد دقائق من تجربة إطلاق ناجحة من بوكا تشيكا في ولاية تكساس الأمريكية، في تكرار لحادثة مماثلة دمرت صاروخا تجريبيا سابقا.

وانفجر الصاروخ ستار شيب إس.إن 9 في آخر مراحل هبوطه، مثلما دُمر الصاروخ إس.إن 8 من قبل، ولم يكن على متنه أي شخص.

وكان ستار شيب إس.إن 9 نموذجا تجريبيا لصاروخ الأحمال الثقيلة الذي تطوره شركة الملياردير إيلون ماسك لحمل البشر وشحنات تزن 100 طن في مهام إلى القمر والمريخ في المستقبل.

وفي البداية، انطلق الصاروخ الموجه ذاتيا إلى سماء جنوب تكساس الصافية الزرقاء من منصة إطلاق ساحل الخليج فيما بدا إطلاقا لا تشوبه شائبة في تغطية مباشرة للحدث.

ووصلت المركبة الفضائية إلى ذروة ارتفاعها البالغة نحو 10 كيلو مترات ثم حلقت للحظات في الجو، وأغلقت محركاتها ونفذت مناورة للنزول بمقدمتها من خلال التحكم الديناميكي الهوائي باتجاه الأرض.

وحدثت المشكلة عندما حاول الصاروخ، بعد رفع مقدمته لأعلى مرة أخرى ليبدأ الهبوط، إعادة تشغيل اثنين من محركاته الثلاثة من طراز رابتور لكن أحدها لم يعمل، ثم سقط الصاروخ بسرعة على الأرض وانفجر في كرة متصاعدة من اللهب والدخان والحطام بعد 6 دقائق و26 ثانية من الإطلاق.

A prototype of @SpaceX Starship #SN9 rocket exploded during a landing attempt on Tuesday. Here's what happened:#SpaceXStarshiphttps://t.co/l7dIgnF9w5 — News18 Tech (@News18Tech) February 3, 2021

ولم يصدر تعليق بعد من ماسك الذي يرأس أيضا شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وقبل ساعات قال ماسك على تويتر إنه يعتزم الابتعاد عن منصة التواصل الاجتماعي “لبعض الوقت”.

تجربة سابقة

وفي التاسع من ديسمبر/كانون أول الماضي نجح الصاروخ التجريبي إس.إن 8 في الارتفاع إلى ارتفاع 8 أميال فوق مرافق الاختبار التابعة للشركة في جنوب ولاية تكساس، وعاد كما هو مخطط له، قبل أن يصطدم بالأرض ويتحطم وسط أعمدة اللهب والدخان.

والصاروخان المنفجران كانا نموذجا تطوريا لستار شيب وهي مركبة فضائية يبلغ ارتفاعها نحو 54 مترا طرحها ماسك، ويأمل أن يتم استخدامها في نقل الأقمار الصناعية الضخمة إلى الفضاء، ونقل الناس بين المدن بسرعات فائقة، ليصل في النهاية إلى إنشاء مستوطنة بشرية على المريخ.