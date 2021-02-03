كورونا.. السعودية تمنع دخول مواطني 20 دولة بينها مصر

أعلنت السعودية أمس الثلاثاء تعليق دخول القادمين من 20 دولة إلى المملكة مؤقتا اعتبارا من اليوم الأربعاء، على أن يستثنى من القرار المواطنون والدبلوماسيون والممارسون الصحيون وعائلاتهم.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول لم تسمه في وزارة الداخلية.

وأرجع المصدر ذلك القرار إلى جهود السيطرة على فيروس كورونا ومنع دخوله وانتشاره.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ القرار اعتبارا من الساعة التاسعة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي دون تحديد موعد للانتهاء.

وتشمل قائمة الدول الواردة بالقرار، بحسب المصدر ذاته، الأرجنتين، الإمارات، ألمانيا، الولايات المتحدة، إندونيسيا، إيطاليا، باكستان، المملكة المتحدة، تركيا، السويد، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، اليابان، أيرلندا، البرازيل، البرتغال، سويسرا وجنوب إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن المنع “يشمل القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة”.

تحذير

كان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد حذر الأحد الماضي من احتمال فرض قيود جديدة لاحتواء فيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات، في وقت خففت المملكة من وتيرة التلقيح على خلفية تأخّر الشحنات.

وقال الوزير في تسجيل مصور “لقد رصدنا مع الأسف في الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية”.

وأضاف “بلا شك فإن عدم الالتزام سيجعلنا نضطر إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع”.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الثلاثاء تسجيل 4 وفيات و310 إصابات بكورونا، فضلا عن تعافي 271.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 368 ألفا و639 حالة، منها 6 آلاف و383 حالة وفاة، و360 ألفا و110 حالات شفاء.