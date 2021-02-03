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الاتحاد الأوربي يفرض فحص “كورونا” على الوافدين من الخارج

يمكن لدول الاتحاد مطالبة الوافدين بالخضوع للحجر الصحي لمدة يوم، فضلا عن إجراء اختبار كورونا إضافي (ر ويترز)
يمكن لدول الاتحاد مطالبة الوافدين بالخضوع للحجر الصحي لمدة يوم، فضلا عن إجراء اختبار كورونا إضافي (ر ويترز)
3/2/2021

أصدر الاتحاد الأوربي أمس الثلاثاء قرارا يقضي بفرض فحص لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على السياح الوافدين من دول من خارج الاتحاد، على أن تكون نتيجة الاختبار سلبية.

جاء ذلك في وقت أعرب فيه مسؤولو الصحة الفرنسيون عن قلقهم المتزايد بشأن انتشار المزيد من السلالات المعدية لفيروس كورونا، كما حذروا من أن الإجراءات الحالية قد لا تكون كافية لوقف انتشارها.

وأوضح المجلس الأوربي في بيان صادر عنه، أنه أصدر قرار توصية للدول الأعضاء بهذا الصدد في إطار التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وشددد البيان على أنه يتعين حسب القرار أن يقدم الوافدون إلى دول الاتحاد لسبب طارئ، نتيجة اختبار سلبي تفيد الخلو من الإصابة بالفيروس، على أن تكون نتيجة التحليل قد ظهرت قبل 72 ساعة على الأكثر من موعد الرحلة.

وأردف أنه يمكن لدول الاتحاد مطالبة الوافدين بالخضوع للحجر الصحي لمدة يوم، فضلا عن إجراء اختبار كورونا إضافي.

استثناء

وبموجب القرار، يمكن لدول الاتحاد الأوربي إلغاء تحذير السفر إلى دولة ما، إن كان عدد مصابي كورونا في آخر 14 يوما في ذلك البلد، أقل من 25 مصابا من أصل كل 100 ألف شخص.

كما ينبغي على تلك الدولة إجراء اختبارات كورونا لـ300 شخص على الأقل من أصل كل 100 ألف شخص، في آخر 7 أيام، فضلا عن عدم اكتشاف إصابات من سلالات كورونا الجديدة فيها.

104 ملايين إصابة حول العالم

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم نحو 104 ملايين حالة حتى صباح اليوم الأربعاء أحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأدى المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، والمعروف باسم مرض كوفيد-19، إلى وفاة مليونين و253 ألف شخص.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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