البث الحي
سياسة

اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يسار) مع ولي العهد السعودي خلال قمة العلا الخليجية (رويترز)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يسار) مع ولي العهد السعودي خلال قمة العلا الخليجية (رويترز)
28/2/2021-|آخر تحديث: 28/2/202108:33 PM (مكة المكرمة)

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر اطمأن خلال الاتصال على صحة ولي العهد السعودي، معربا عن “تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار”.

وأضافت الوكالة أن الاتصال تناول آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

كما أبدى الشيخ تميم والأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال “حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك”، وفقا للوكالة.

كما أكد أمير دولة قطر خلال الاتصال على دعم دولة قطر للسعودية ولكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة “واعتبار استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي”.

وكان ولي العهد السعودي خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة التهاب الزائدة الدودية يوم الأربعاء الماضي. وعقب العملية، بعث الشيخ تميم برقيةٍ تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة نجاح العملية، كما أعرب في برقية مماثلة لولي العهد السعودي عن تهنئته بمناسبة نجاح العملية الجراحية.

إدانة الهجوم الصاروخي على السعودية

وكانت دولة قطر أدانت اليوم الأحد “بأشد العبارات” الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض، معتبرة أنه “عمل خطير ضد المدنيين”، وهو “الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية”.

وفي السياق ذاته، جددت وزارة الخارجية القطرية التذكير بـ”موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب”.

ودوت عدة انفجارات في سماء الرياض مساء أمس السبت، إذ اعترضت القوات السعودية هجوما باليستيا شنته جماعة الحوثي، وفق ما أكدته قناة “الإخبارية” السعودية.

وتتعرض مناطق عدة في السعودية لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

دراسة قطرية تنشر نتائج صادمة عن تأثير التهاب اللثة على نسبة وفيات كورونا (فيديو)

الدراسة خلصت إلى أن حماية اللثة قد يجنب المصابين بفيروس كورونا خطر المضاعفات (الجزيرة مباشر)

حاملين الخمور.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويرقصون في باحاته (فيديو)

مستوطن يرقص حاملًا زجاجة خمر أمام أحد أبواب المسجد الأقصى (مواقع التواصل)

الحالة رقم 12 منذ بداية العام.. وفاة برلماني مصري سابق داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي

البرلماني السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة محمود يوسف (مواقع التواصل الاجتماعي)

احتجاجات لجرحى الانتفاضة الفلسطينية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بمستحقاتهم وعلاجهم (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

القرة داغي يجيب.. هل المضاربة في البيتكوين حلال أم حرام؟

القرة داغي: العملات المشفرة محرمة تحريم الوسائل وليس تحريم المقاصد (رويترز)

“مصر محتلة بالوكالة”.. إخفاقات السيسي تجتاح المنصات ودعوة لثورة جديدة ضد النظام

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

بعرض غير تقليدي.. مذيعة مصرية تعلن إصابتها بالسرطان وتثير تعاطف الملايين

المذيعة المصرية لينا شاكر (مواقع التواصل)

شاهد: لحظة اصطدام طائرة بسيارة أثناء هبوط اضطراري فوق طريق سريع

لقطة نشرتها إدارة الإطفاء المحلية في ليفرمور للحادث (مواقع التواصل)