اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر اطمأن خلال الاتصال على صحة ولي العهد السعودي، معربا عن “تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار”.

وأضافت الوكالة أن الاتصال تناول آخر المستجدات الإقليمية والدولية.

كما أبدى الشيخ تميم والأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال “حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك”، وفقا للوكالة.

سمو الأمير يجري اتصالا بولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقةhttps://t.co/fAR0wWWO7E#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/cyJwbpLzXt — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) February 28, 2021

كما أكد أمير دولة قطر خلال الاتصال على دعم دولة قطر للسعودية ولكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة “واعتبار استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي”.

وكان ولي العهد السعودي خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة التهاب الزائدة الدودية يوم الأربعاء الماضي. وعقب العملية، بعث الشيخ تميم برقيةٍ تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة نجاح العملية، كما أعرب في برقية مماثلة لولي العهد السعودي عن تهنئته بمناسبة نجاح العملية الجراحية.

إدانة الهجوم الصاروخي على السعودية

وكانت دولة قطر أدانت اليوم الأحد “بأشد العبارات” الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض، معتبرة أنه “عمل خطير ضد المدنيين”، وهو “الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية”.

وفي السياق ذاته، جددت وزارة الخارجية القطرية التذكير بـ”موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب”.

ودوت عدة انفجارات في سماء الرياض مساء أمس السبت، إذ اعترضت القوات السعودية هجوما باليستيا شنته جماعة الحوثي، وفق ما أكدته قناة “الإخبارية” السعودية.

وتتعرض مناطق عدة في السعودية لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.