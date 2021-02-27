مصر تعلن ضوابط أداء صلاة التراويح في المساجد خلال رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم السبت، أن صلاة التراويح ستُقام خلال شهر رمضان المقبل في المساجد المقررة لأداء صلاة الجمعة.

ويتجاوز عدد مساجد مصر 108 آلاف مسجد إلى جانب ما يقرب من 7 آلاف زاوية وفق إحصائيات رسمية سابقة.

وعادة ما تقام صلاة الجمعة في المساجد الرئيسية بالمدن والقرى.

وقال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد نوح العيسوي إن صلاة التراويح في رمضان المقبل ستقام بالمساجد التي تقام بها الجمعة مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد عبر تكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.

وأكد العيسوي “لا حرج على الإطلاق من أداء صلاة التراويح في المنزل بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد”.

وخطوة إقامة التراويح بالمساجد المخصصة لصلاة الجمعة تتوسع عما كان في رمضان الماضي بمصر من إقامتها من دون مصلين، والاكتفاء بأئمة المساجد وعمالها فقط في العشر الآواخر من الشهر ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن صلاة التراويح في رمضان المقبل (يحل منتصف أبريل/نيسان) ستجري بمساجد إقامة صلاة الجمعة (لم تحدد عددها).

واشترطت الوزارة “الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد”.

وأوضحت أنه “لن يسمح بأيّة موائد إفطار أو اعتكاف مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة ولا دورات المياه أو دور المناسبات”.

وتابعت: “مع تأكيدنا أنه لا حرج على الإطلاق على من يصلي التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها”.

وتعد مصر أول دولة عربية تعلن موقفها من صلاة التراويح بعد أيام من حديث متداول عن غلق المساجد برمضان لمواجهة جائحة كورونا.

وفتحت السلطات المصرية المساجد الرئيسية للصلوات الخمس أمام المصلين، منذ يونيو/ حزيران الماضي، بعد تعليقها في مارس/ آذار 2020 بسبب كورونا قبل السماح في أغسطس/آب الماضي لأداء صلاة الجمعة.

وبلغت إصابات كورونا في مصر 181 ألفا و242، بينها 10 آلاف و590 وفاة، و139 ألفا و927 حالة تعاف وفق آخر حصيلة رسمية.