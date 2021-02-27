انفجار سفينة إسرائيلية في خليج عُمان

انفجرت سفينة إسرائيلية ترفع علم جزرالبهاما يوم الخميس في خليج عمان، مما أحدث فجوتين بجسم السفينة دون وقوع إصابات بشرية.

وقالت مجموعة “درياد غلوبال” المعنية بالأمن البحري، على موقعها الإلكتروني “إن ناقلة المركبات إم في هيليوس راي تعرضت لانفجار في خليج عُمان”.

وبحسب المجموعة فإن السفينة كانت على ما يبدو متوجهة من الدمام في السعودية إلى سنغافورة عند وقوع الانفجار.

وأشارت إلى أن السفينة مملوكة لشركة هيليوس المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة مان.

وأفاد تلفزيون “كان” الرسمي الإسرائيلي، أن السفينة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغار.

وأكد المالك أن الانفجار أحدث فجوتين بقطر نحو متر ونصف المتر، وإنه لم يتّضح بعد إن كان الانفجار ناجم عن صاروخ أو ألغام ألصقت بالسفينة.

وأضاف أن الانفجار لم يوقع ضحايا في صفوف طاقم السفينة ولم يتسبب بأضرار للمحرك، ومن المقرر أن تصل السفينة صباح اليوم السبت إلى ميناء إماراتي.

وقال أونغار ليس لدينا ما يشير إلى أن الانفجار على صلة بالتوترات القائمة بين واشنطن وطهران، أو بأن مالك السفينة إسرائيلي.

وأكد موقع “مارين ترافيك” الإلكتروني أن السفينة ترفع علم جزر البهاما وغادرت الدمام الأربعاء الماضي وكان من المفترض أن تصل سنغافورة الأسبوع المقبل.

بدورها أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية في إشعار على موقعها الإلكتروني بتعرّض السفينة لانفجار، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية.

وبحسب مجموعة “درياد” فإنه من المحتمل أن تكون إيران تقف وراء الانفجار، مشيرة إلى أنه يأتي في وقت يشتد فيه التوتر بين إسرائيل وإيران.

وبحسب المجموعة فإنه بينما لا تزال التفاصيل المتعلقة بالحادث غير واضحة، فإنه يبقى هناك احتمال واقعي أن الحدث كان نتيجة نشاط للجيش الإيراني.

وذكرت المجموعة أن التوترات بين إسرائيل وإيران تبقى مشحونة، خاصة في ضوء تنامي مؤشرات التقارب بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابعت أنه في المقابل تتخوف إيران بشكل متزايد من تحسن العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج.

وخلال الأشهر الماضية، تعرضت عدة سفن لتفجيرات غامضة خلال عبورها مياه الخليج، ووجهت أصابع الاتهام فيها أحيانا لإيران.