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سياسة|إسرائيل

الثاني خلال شهر.. إسرائيل تعلن إصابة أحد جنودها بشظايا من الجانب المصري

الحدود المصرية الإسرائيلية (غيتي - أرشيفية)
الحدود المصرية الإسرائيلية (غيتي - أرشيفية)
27/2/2021-|آخر تحديث: 27/2/202109:47 PM (مكة المكرمة)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة أحد جنوده بشظايا إطلاق نار من جهة الأراضي المصرية.

وقال الجيش في بيان نشره عبر تويتر: “أصيب جندي بجروح طفيفة الليلة الماضية نتيجة شظايا على ما يبدو من إطلاق نار طائش من اتجاه مصر”.

وحسب البيان فقد أصيبت مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت في المنطقة نتيجة أعيرة نار من الجانب المصري ما أدى لإصابة جندي كان في المركبة بجروح طفيفة في يده من شظية عيار ناري.

وأشار إلى “نقل الجندي المصاب للمستشفى لتلقي العناية الطبية وجاري التحقيق في ملابسات الحادث”.

فيما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب المصري.

وهذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، في 13 من فبراير/شباط الجاري، إصابة أحد جنوده بشظايا رصاص تعرضت لها سيارته على الحدود مع مصر.

وأفاد الجيش في بيان آنذاك أن الحادثة جاءت خلال تبادل لإطلاق النار بين الجيش المصري وعدد من مهربي المخدرات على الحدود.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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