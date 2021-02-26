مصر.. وفاة المفكر والفقيه القانوني طارق البشري

توفي اليوم في القاهرة المؤرخ والفقيه القانوني المصري المستشار طارق البشري، عن عمر بلغ 88 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا قبل أسبوعين.

وأوضحت صحف محلية أن تشييع جثمانه سيكون عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة.

"اللهم هذا قَسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني إلى قسم فيما لا أملك، مما زاغ عنه البصر، أو غفل عنه الخاطر".. رسالة مودع من المفكر الكبير الراحل عن دنيانا المستشار #طارق_البشري pic.twitter.com/ny71suj1iT — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 26, 2021

والبشري من مواليد عام 1933 بحي الحلمية في مدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة في مصر.

تولى جده لأبيه سليم البشري شيخ السادة المالكية في مصر شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951 كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.

تخرج طارق البشري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1953، وعين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع حتى تقاعده عام 1998.

وترأس البشري لجنة التعديلات الدستورية عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

برز الفكر الإسلامي للفقيه البشري بعد هزيمة يونيو/ حزيران عام 1967 من خلال سلسلة مقالات نشرت بعنوان رحلة التجديد في التشريع الإسلامي.

ألف البشري كتبا في القانون والتاريخ والفكر.

ورثى المستشار الراحل مثقفون وسياسيون بارزون في مصر والعالم العربي عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤكدين فقد مصر أحد أبرز قضاتها ومؤرخيها ومفكريها الذين حملوا هموم الوطن.

وفاة المستشار طارق البشري.

رجل رائع عرفناه بكتاباته، ومن خلال أحبة كبار كالشيخ محمد الغزالي ود. محمد عمارة رحمها الله، والصديق فهمي هويدي.

مفكر رائع، وبوصلة واضحة في خدمة قضايا الأمة.

كم خسرنا من كبار في العامين الأخيرين، لكنها أمّـة ولّادة.

إلى رحمه الله أيها الرجل النبيل. pic.twitter.com/uvndQzfvas — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) February 26, 2021

هذا هو الفقد الذي لا يعوض،وهذه هي الخسارة الفادحة. اليوم فقدت مصر واحدا من أهم مؤرخيها وأكثرهم رسوخا في التوثيق والرواية في العصر الحديث،واحدا قلما يجود الزمان بمثله وعلمه وخلقه،إنه القاضي العدل،والمفكر والمؤرخ الكبير المستشار طارق البشري.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/dJHsNMnThh — Taqadum Al-Khatib (@taqadum) February 26, 2021

رحم الله الأب والمعلم والصديق، المستشار طارق البشري، قاضيا حمل هموم وطنه ومفكرا وملهما للأجيال،

وخالص العزاء لوطن عشقه، ولاسرته الكريمة ومحبيه ولكل من التقاه او تعلم منه او قرأ عنه وعرف قيمته الغالية ومنزلته العالية فأدرك حجم مصابنا. pic.twitter.com/CZHRt5xvIJ — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) February 26, 2021

رحم الله الأب والمعلم والصديق، المستشار طارق البشري، قاضيا حمل هموم وطنه ومفكرا وملهما للأجيال،

وخالص العزاء لوطن عشقه، ولاسرته الكريمة ومحبيه ولكل من التقاه او تعلم منه او قرأ عنه وعرف قيمته الغالية ومنزلته العالية فأدرك حجم مصابنا. pic.twitter.com/CZHRt5xvIJ — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) February 26, 2021

هذا هو الفقد الذي لا يعوض،وهذه هي الخسارة الفادحة. اليوم فقدت مصر واحدا من أهم مؤرخيها وأكثرهم رسوخا في التوثيق والرواية في العصر الحديث،واحدا قلما يجود الزمان بمثله وعلمه وخلقه،إنه القاضي العدل،والمفكر والمؤرخ الكبير المستشار طارق البشري.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/dJHsNMnThh — Taqadum Al-Khatib (@taqadum) February 26, 2021

فقدت مصر علما من أعلامها الكبار

فقدت مصر المستشار طارق البشري — سليم عزوز (@selimazouz1) February 26, 2021

شاءت إرادة الله أن يرحل عنا في هذه الأيام العصيبة رجل كبير المقام هو المستشار والمؤرخ طارق البشري. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اله وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان وان يعوض الوطن عن هذه الخسارة الفادحة. — Hassan Nafaa (@hassanafaa) February 26, 2021

#خبر_مؤلم_ويوم_حزين

انا لله وانا اليه راجعون. فقدت مصر والامتين العربية والاسلامية اليوم واحدا من أصدق أبنائها وأهم مفكريها ومؤرخيها، المستشار #طارق_البشرى بعد صراع مع كورونا. دعواتنا له بالرحمة والمغفرة ولا حول ولا قوة الا بالله. — Ayman Nour (@AymanNour) February 26, 2021

قامة كبيرة أخرى ترحل عن عالمنا

الباحث والقانوني والفقيه الدستوري والمفكر والرجل المحترم

المستشار #طارق_البشري

رحمه الله رحمة واسعة — سعيدالحاج said elhaj (@saidelhaj) February 26, 2021

المستشار البشرى

فى ذمَّة الله

تُوفى إلى رحمة الله اليوم العالم والمفكر الإسلامي الكبير والمؤرخ الأمين والقاضي العادل المستشار طارق البشري ، أسأل الله أن ينزل عليه سحائب الرحمة وان يغفر له ذنوبه كلها وان يجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا pic.twitter.com/FH7WHjZj4l — Aboelela Mady (@AboelelaM) February 26, 2021