البث الحي
سياسة|مصر

مصر.. وفاة المفكر والفقيه القانوني طارق البشري

المستشار طارق البشري
المستشار طارق البشري
26/2/2021-|آخر تحديث: 26/2/202101:26 PM (مكة المكرمة)

توفي اليوم في القاهرة المؤرخ والفقيه القانوني المصري المستشار طارق البشري، عن عمر بلغ 88 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا قبل أسبوعين.

وأوضحت صحف محلية أن تشييع جثمانه سيكون عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة.

والبشري من مواليد عام 1933 بحي الحلمية في مدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة في مصر.

تولى جده لأبيه سليم البشري شيخ السادة المالكية في مصر شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951 كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.

تخرج طارق البشري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1953، وعين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة  ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع حتى تقاعده عام 1998.

وترأس البشري لجنة التعديلات الدستورية عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

برز الفكر الإسلامي للفقيه البشري بعد هزيمة يونيو/ حزيران عام 1967 من خلال سلسلة مقالات نشرت بعنوان رحلة التجديد في التشريع الإسلامي.

ألف البشري كتبا في القانون والتاريخ والفكر.

ورثى المستشار الراحل مثقفون وسياسيون بارزون في مصر والعالم العربي عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤكدين فقد مصر أحد أبرز قضاتها ومؤرخيها ومفكريها الذين حملوا هموم الوطن.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

تشمل الأمم المتحدة وأوربا وأمريكا.. السودان يقترح توسيع وساطة مفاوضات سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)

حملة تطوعية ببحر غزة للبحث عن مصريين مفقودين

غواصون وصيادون من قطاع غزة يستعدون للبحث عن رفات بحارة مصريين فقدوا على شاطىء بورسعيد (مواقع التواصل)

شاهد: دبلوماسيون روس يعودون إلى بلادهم على عربة يدوية ذاتية الدفع

(الجزيرة)

بعد 3 عقود عائلة روكفلر تستعيد سجادة من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

سجادة لوحة الفنان الإسباني بابلو بيكاسو "غيرنيكا" في مقر الأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)
الأكثر قراءة

تسريب جديد.. عبد الله الشريف يحصل على سيناريو فيلم السرب (فيديو)

الطباخ التركي بوراك يفشل في قلب طنجرة لكنه ينجح بحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

لحظة سقوط الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير (مواقع التواصل)

“ثورة طلاب الجامعات يوم 27”.. حشد إلكتروني لانتفاضة جديدة في مصر

دعوة إلى ثورة بالجامعات المصرية بعد قرار استئناف الدراسة في ظل تفشي كورونا (مواقع التواصل)

ضريبة تسجيل العقارات تفجر غضب المصريين.. أحمد موسى يتهم الإخوان وبيان رسمي يكذّبه (فيديو)

تشير الإحصاءات إلى أن 75% من العقارات غير مسجلة (غيتي)