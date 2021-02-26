حملة تطوعية ببحر غزة للبحث عن مصريين مفقودين

شارك غواصون فلسطينيون في قطاع غزة اليوم الجمعة في حملة تطوعية للبحث عن مصريين مفقودين غرقوا في البحر قبالة مدينة بور سعيد.

وانطلقت الحملة التطوعية من شاطئ بحر مدينة الزهراء جنوبي مدينة غزة، حيث نزل الغواصون للبحر لتنفيذ عملية البحث وكانوا يحملون أعلاماً مصرية.

وقال مسؤول الحملة هاني مقداد إن الفعالية عبارة عن رسالة خير من الغواصين المتطوعين في قطاع غزة إلى الأشقاء في مصر.

وأضاف لوكالة الأناضول: “أصر الغواصون أن يدخلوا البحر ليبحثوا عن الأشقاء المصريين الذي غرقوا في بحر مدينة بور سعيد المصرية خلال الأيام الماضية.”

وبحسب مقداد، فقد بلغ عدد المشاركين في فعالية البحث 30 شخصا.

وتابع مقداد رغم قلة الإمكانيات والحصار أصر الغواصون الفلسطينيون على تنفيذ عملية البحث للتأكيد على عمق العلاقات العربية والإسلامية.

تُثبت #غزة دائمًا عظمتها، يُفرق شعبها بين سلوك الأنظمة وبين عمق العلاقة بين الشعوب.

قبل شهرين كان الجيش المصري يقتل اثنين من الصيادين الفلسطينيين بدم بارد، واليوم ترد #فلسطين بأخلاقها عبر حملة للبحث عن صيادين مصريين مفقودين في عرض البحر بسبب المنخفض الجوي. https://t.co/z4wHeXbpR0 — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) February 26, 2021

وفي 17 فبراير/شباط الجاري، أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن قاربا غرق أثناء توصيل طرود من أحد التوكيلات الملاحية لإحدى السفن الراسية في البحر المتوسط قبالة مدينة بورسعيد.

وأوضحت أن طاقم القارب المكون من 5 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، وتم انتشال جثمان أحدهم، وجاري البحث عن جثامين الـ4 الآخرين.

وفي 20 فبراير/شباط الجاري عثرت وزارة الداخلية بقطاع غزة، على جثمان أحد المفقودين المصريين، بعد أن لفظته أمواج البحر على شواطئ مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.