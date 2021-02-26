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التهم عددا كبيرا من الحافلات.. حريق هائل في منطقة صناعية بولاية كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

26/2/2021-|آخر تحديث: 26/2/202108:11 PM (مكة المكرمة)

اندلع حريق هائل في منطقة صناعية جنوب مقاطعة لوس أنغليس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو النيران وهي تلتهم عددا كبيرا من الحافلات كانت متوقفة قرب المجمع.

وتسبب الحريق في انفجار عدد من محولات الكهرباء مما نتج عنه قطع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في المنطقة.

وقالت تقارير إنه كان بالإمكان مشاهدة عمود الدخان الذي سببه الحريق من كل أنحاء المدينة.

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