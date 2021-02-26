التهم عددا كبيرا من الحافلات.. حريق هائل في منطقة صناعية بولاية كاليفورنيا الأمريكية (فيديو)

اندلع حريق على الحدود الأفغانية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، في منطقة تتوقف فيها ناقلات النفط والغاز، وتدخلت قوات إيرانية لإخماد الحريق.
اندلع حريق هائل في منطقة صناعية جنوب مقاطعة لوس أنغليس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأظهرت مقاطع فيديو النيران وهي تلتهم عددا كبيرا من الحافلات كانت متوقفة قرب المجمع.
DEVELOPING: A massive fire has ripped through an industrial complex in Compton, CA, according to @abc 7, engulfing numerous buses and structures. https://t.co/CZaiomnSx6 pic.twitter.com/dEYEowmZsN
— ABC News (@ABC) February 26, 2021
وتسبب الحريق في انفجار عدد من محولات الكهرباء مما نتج عنه قطع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل في المنطقة.
WATCH: There have been several transformer explosions as a massive fire burns in an industrial area of Compton. LIVE COVERAGE HERE: https://t.co/CmYfUPCR9d pic.twitter.com/hxN0oneeAN
— CBS Los Angeles (@CBSLA) February 26, 2021
وقالت تقارير إنه كان بالإمكان مشاهدة عمود الدخان الذي سببه الحريق من كل أنحاء المدينة.