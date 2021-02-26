اتصال هاتفي بين العاهل السعودي والرئيس الأمريكي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في أول مكالمة منذ تولي الرئيس الديمقراطي سدة الحكم في الولايات المتحدة قبل شهر.

وقال بيان للبيت الأبيض إن الرئيس بايدن والملك سلمان تناولا خلال الاتصال الهاتفي الخميس مسألة الأمن الإقليمي وقضايا أخرى.

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ العاهل السعودي بأنه “سيعمل لجعل العلاقة الثنائية قوية وشفافة قدر المستطاع”.

وتابع “أكد الزعيمان على الطبيعة التاريخية للعلاقات”.

من ناحية أخرى، قالت السعودية إن الاتصال أكد “عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم”.

وأضافت “تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية”، بحسب الوكالة الرسمية.