وزير الخارجية القطري يتلقى رسالة من نظيره البحريني

تلقى وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رسالة خطية، من مبعوث لنظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن الرسالة تسلمها سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر، دون كشف فحواها.

وأوضحت أن ذلك تم خلال اجتماع الأربعاء، جمع المريخي بوحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية البحريني.

بينما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن سيار “قام بزيارة الدوحة الأربعاء؛ لتسليم خطاب الزياني إلى وزير خارجية قطر”.

وأوضحت أن الرسالة “تتضمن تجديد الدعوة لإرسال وفد قطري لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين بشأن القضايا المعلقة بين الجانبين”.

وهذه أول زيارة لمسؤول بحريني للدوحة منذ إتمام المصالحة الخليجية الشهر الماضي بشأن بحث تنفيذ آلياتها.

وأنهت قمة العلا التي احتضنتها السعودية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، مقاطعة أعلنها الرباعي العربي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، ضد قطر، قبل أكثر من 3 سنوات، وتلاها فتح أجواء وحدود وعودة علاقات دبلوماسية بين بعض تلك الدول مع الدوحة، ليس من بينها البحرين.

وفي يونيو/ حزيران 2017، كانت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة إياه “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.