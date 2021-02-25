بايدن يلغي حظرا فرضه ترمب على دخول فئات من الأجانب للولايات المتحدة

ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء قرارا أصدره سلفه دونالد ترمب ويقضي بمنع كثير من أصحاب طلبات الحصول على البطاقة الخضراء من دخول الولايات المتحدة.

كان ترمب قد أصدر الحظر العام الماضي قائلًا إنه مطلوب لحماية العمالة في الولايات المتحدة وسط ارتفاع البطالة بسبب جائحة كورونا.

ورفض بايدن ذلك المبرر في منشور يلغي الحظر على التأشيرات قائلًا إنه حرم الأسر من الالتقاء في الولايات المتحدة وأضر بالأنشطة التجارية والاقتصادية بها.

كان بايدن قد تعهد بالعدول عن كثير من سياسات الهجرة التي اتخذها سلفه، وترك الرئيس حظرًا آخر على دخول معظم العمالة الأجنبية المؤقتة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عرقل قاض اتحادي في كاليفورنيا الحظر الذي فرضه ترمب على تلك العمالة الأجنبية قائلًا إنه أضر بمئات الآلاف من أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة ممن طعنوا في القرار أمام المحاكم.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (رويترز)

ومنذ بداية شهر فبراير/شباط الحالي، بدأت إدارة بايدن العمل من أجل تغيير سياسات الهجرة للولايات المتحدة التي كانت مثار جدل كبير في عهد إدارة ترمب.

ووقع بايدن 3 أوامر تنفيذية تسعى إلى لم شمل العائلات المهاجرة التي انقسمت بسبب سياسة عهد ترمب، كما أمر بمراجعة أجندة الهجرة الأوسع لسلفه.

وشدد بايدن على أن أمر ترمب “يضر قطاعات الاقتصاد الأمريكي التي تستفيد من مواهب من كل أنحاء العالم”.

وأضاف أن هذا الإجراء منع كذلك الأشخاص الذين فازوا ببطاقات خضراء منحتهم حقوق الإقامة الدائمة وتأشيرات الهجرة في قرعة 2020 من دخول الولايات المتحدة.