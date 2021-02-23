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سياسة|السودان

تحذير سوداني من نتائج وخيمة لملء سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي (غيتي)
سد النهضة الإثيوبي (غيتي)
22/2/2021-|آخر تحديث: 23/2/202112:43 AM (مكة المكرمة)

أكد السودان أن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة، يشكل تهديداً مباشراً لكل مشاريع الري في النيل الأزرق، بما يهدد 20 مليون نسمة، وهو ما يعادل نصف سكان البلاد.

وقال عباس وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس اليوم الإثنين “هنالك العديد من التحوطات لمجابهة ملء سد النهضة تتمثل في التحوطات الفنية والدبلوماسية”.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية أن “السودان يسعى خلال هذه الأيام لتقوية وساطة الاتحاد الأفريقي وإدخال الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وأمريكا ليلعبوا دور الوسطاء”.

وتابع “سنعمل جاهدين في هذه الأيام باتصالات دبلوماسية وسياسية مع الكونغو الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي، من أجل أن تؤدي هذه المنظمات وساطة رباعية في هذا الملف”.

وأبدى أمله في أن يكون سد النهضة وسيلة للتعاون الإقليمي بدلا من أن يكون بؤرة للنزاع السياسي بين الدول الثلاث.

وأشار إلى أن إعلان إثيوبيا ملء السد يشكل تهديداً مباشراً لتشغيل سد الروصيرص السوداني وبالتالي كل مشاريع الري في النيل الأزرق إلى مدينة عطبرة بولاية كسلا شرقي البلاد.

وأضاف أن ما يقارب 20 مليون نسمة مهددون، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قبل الملء باعتباره مهددا خطيرا للأمن القومي السوداني، حسب وصفه.

والسبت، تسلمت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، تتعلق بتخفيف التوتر مع إثيوبيا بشأن الحدود و”سد النهضة”.

ورغم مفاوضات استمرت على نحو متقطع لسنوات، أخفقت مصر وإثيوبيا والسودان في إنهاء النزاع الثلاثي حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تعتبره القاهرة والخرطوم تهديدا لحصتهما المائية من نهر النيل.

وبينما تصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني للسد، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر بالخصوص، تتمسك الأخيرتان بالتوصل أولا إلى اتفاق.

المصدر : وكالات

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ما هي السيناريوهات المصرية المتوقعة للتعامل مع سد النهضة؟

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، إصرار بلاده على التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة، مشيرا إلى أنه من الأفضل عدم التكهن بشيء سلبي فيما يخص الملء الثاني للسد، وهنالك سيناريوهات كثيرة للرد.

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