قائد عسكري أمريكي رفيع يلتقي السيسي.. ماذا دار في اللقاء؟

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسؤولا عسكريا أمريكيا رفيعا بالقاهرة أمس الإثنين بعد أسبوع من إعلان صفقة أسلحة أمريكية لمصر، وتعهد أمريكي بالضغط على مصر في ملف حقوق الإنسان.

وزار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي القاهرة وعقد اجتماعات مع الرئيس المصري وقادة الجيش في أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع إلى مصر منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة قبل شهر.

وقال الجنرال ماكنزي “لقد سررت بلقاء الرئيس السيسي وكبار المسؤولين العسكريين في القاهرة لتحديد سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر”.

