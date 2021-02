محنة جديدة لبوينغ.. ثالث حادث خلال يومين والكشف عن سبب احتراق محرك طائرة بعد إقلاعها

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن طائرة بوينغ 757-200 تابعة لشركة دلتا إيرلاينز هبطت اضطراريا في مطار سولت ليك سيتي بسبب مشاكل في المحرك الأيسر.

وكانت الطائرة قد غيرت مسارها وهبطت اضطراريا بسلام في مطار سولت ليك سيتي الدولي، بعد أن كانت متجهة من أتلانتا إلى سياتل.

ويعد هذا الحادث الثالث من نوعه في غضون يومين بعد سقوط حطام من طائرة شحن من طراز “بوينغ 747-400” وهي تحلق في السماء بعد إقلاعها من مطار ماستريتش في هولندا، أمس الإثنين، وحطت اضطراريا بسلام في مطار لييج القريب ببلجيكا. وأعلنت السلطات الهولندية أمس الإثنين فتح تحقيقين في الحادث.

Statement from FAA Administrator Steve Dickson. pic.twitter.com/dGkUYuKNAL

ويعتقد مسؤولون أن “تآكل المعدن” هو السبب الرئيسي لحادث احتراق محرك طائرة بوينغ 777 خلال رحلة فوق كولورادو بغرب الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ما أدى إلى وقف تشغيل عدد كبير من هذه الطائرات في أنحاء العالم.

واشتعل المحرك الأيمن لطائرة بوينغ 777-220 تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأميركية بعد إقلاعها، السبت الماضي، من دنفر (كولورادو) إلى هونولولو (هاواي) وعلى متنها 231 راكبًا و10 من أفراد الطاقم، فاضطر طياروها للعودة على عجل.

وبينما كانت الطائرة عائدة لتهبط اضطراريًا في المطار، سقطت منها قطع حطام بعضها كبير على منطقة سكنية في إحدى ضواحي دنفر.

ولم يصب أحد على الأرض وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام.

وأوصت الشركة المصنعة للطائرات الأمريكية، الأحد، بتعليق رحلات 128 طائرة من هذا الطراز في جميع أنحاء العالم، وأكدت متحدثة باسم الشركة أن جميعها متوقفة.

ومن بين هذه الطائرات، كانت 69 في الخدمة بما في ذلك 24 لدى يونايتد إيرلاينز و13 لدى الخطوط الجوية اليابانية و19 لدى أول نيبون إيروايز اليابانية أيضًا و7 لدى آسيانا و6 لدى الخطوط الجوية الكورية. أما البقية فكانت في مخازن.

