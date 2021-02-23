إشادة بدورها في انتصار أذربيجان.. الطائرة المسيّرة بيرقدار تحقق رقماً قياسياً في تاريخ الطيران التركي (فيديو)

أعلنت شركة “بايكار” التركية للصناعات الدفاعية، أن طائرتها المسيرة المسلحة “بيرقدار TB2” حلقت في الأجواء حتى اليوم 300 ألف ساعة.

وأضافت في بيان لها، الإثنين، أن الطائرة حققت بذلك رقماً قياسياً في تاريخ الطيران التركي.

يُشار إلى أن “بيرقدار TB2” بنوعيها الاستطلاعي والمسلح، مصنّعة من قبل “بايكار” بإمكانات وقدرات محلية خالصة،

وتُستخدم الطائرة حالياً من قبل الجيش، وقوات حرس الحدود، والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان وقطر وأوكرانيا.

طائرة بيرقدار المسيرة التركية (الأناضول)

إشادة أذرية

وأشاد وزير التعليم الأذري، أمين أمر الله ييف، بالمسيرات التركية من طراز بيرقدار وبدورها الفعال في انتصار بلاده على أرمينيا في الحرب الأخيرة.

وقال أمر الله ييف في فعالية أقيمت بالعاصمة التركية أنقرة بمناسبة الذكرى 29 لـ”مجزرة خوجالي” التي جرت في أذربيجان “أدركنا أنه لم نتمكن من استعادة الأرض عبر المفاوضات، وخلال 44 يوما تمكننا من تحرير أراضينا بفضل المسيرات التركية محلية الصنع”.

وأضاف أن “المجتمع الدولي بقي صامتا حيال الوضع في أذربيجان، لكننا حررنا أرضنا بفضل الدعم السياسي التركي”.

وأشار إلى أن الحرب في القرن 21 هي حرب تكنولوجية، وأنه ينبغي تأسيس التعليم بما يتناسب مع متطلبات العصر.

وتمكنت أذربيجان من استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي فقدتها قبل 28 عاما بعد معارك ناجحة استمرت 44 يوما، وأسفرت عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.