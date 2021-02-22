هل يمكن أن تتغير سياسة تركيا تجاه اللاجئين؟ (فيديو)

قال السفير التركي لدى الدوحة إن بلاده لا يمكنها التخلي عن اللاجئين والفارين الذين قدموا إليها ولا يمكن أن تتغير سياستها تجاههم.

وأضاف السفير مصطفى كوكصو في مقابلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن من يرددون أن تركيا يمكنها التخلي عن اللاجئين لا يعرفون تاريخها، وذلك في إجابة على سؤال بشأن إذا ما كانت تركيا يمكنها التخلي عن اللاجئين من سوريا ومصر وغيرها،

وتابع أن تركيا عرفت عبر التاريخ بفتح أبوابها بحفاوة للاجئين حتى ممن قدموا من أوربا.

وقال السفير التركي إنه لا يمكن لأنقرة التخلي عن نصرة من لجأ إليها لأن ذلك يكلفها كثرا من تاريخها والمسؤولية التي تضطلع بها.

واختتم السفير قوله “لن نترك اللاجئين في نصف الطريق، طالما أنهم محتاجون للمساعدة فنحن معهم”.