هل يمكن أن تتغير سياسة تركيا تجاه اللاجئين؟ (فيديو)

قال السفير مصطفى كوكصو سفير تركيا لدى دولة قطر في حديث خاص لقناة “الجزيرة مباشر” إن العلاقات بين البلدين ضمان للسلم في المنطقة.
قال السفير التركي لدى الدوحة إن بلاده لا يمكنها التخلي عن اللاجئين والفارين الذين قدموا إليها ولا يمكن أن تتغير سياستها تجاههم.
وأضاف السفير مصطفى كوكصو في مقابلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن من يرددون أن تركيا يمكنها التخلي عن اللاجئين لا يعرفون تاريخها، وذلك في إجابة على سؤال بشأن إذا ما كانت تركيا يمكنها التخلي عن اللاجئين من سوريا ومصر وغيرها،
وتابع أن تركيا عرفت عبر التاريخ بفتح أبوابها بحفاوة للاجئين حتى ممن قدموا من أوربا.
الذين أخرِجوا من ديارهم ولجأوا إلى #تركيا .. هل يمكن أن تتغير سياسة #أنقرة تجاههم؟#سوريا #اليمن #العراق #ليبيا #مصر @TC_DohaBE pic.twitter.com/VbVbuSRm0H
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 21, 2021
وقال السفير التركي إنه لا يمكن لأنقرة التخلي عن نصرة من لجأ إليها لأن ذلك يكلفها كثرا من تاريخها والمسؤولية التي تضطلع بها.
واختتم السفير قوله “لن نترك اللاجئين في نصف الطريق، طالما أنهم محتاجون للمساعدة فنحن معهم”.