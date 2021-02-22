أثار جدل المصريين.. 1.3 مليار جنيه للتصالح مع اثنين فقط من رموز نظام مبارك (فيديو)

أثار قرار النيابة العامة المصرية بالتصالح بمبالغ مالية فاقت مليار وثلاثمئة مليون جنيه في قضايا فساد مع اثنين من رموز نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت النيابة العامة في مصر عن عقد تسوية وتصالح في طلبين مُقدمين من وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم محمد سليمان، ورجل الأعمال محمد مجدي حسين راسخ، صهر مبارك، للتصالح عن اتهامات فساد في بعض القضايا.

غير أن قيمة مبلغ التصالح الضخمة والتي بلغت بحسب بيان للنيابة العامة مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا، أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل.

1.3 مليار جنيه" 85 مليون دولار" دفعها نسيب علاء مبارك"مجدي راسخ " ووزير اسكانه "محمد ابراهيم سليمان" نظير التصالح معهما ،ترى كم استولوا من المال العام ؟ — صلاح بديوي (@Salah_Bediwy) February 20, 2021

ورصد برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، التفاعل القوي بشأن مبلغ المصالحة، وتساءل مدونون “إذا كان هذا هو المبلغ فقط من اثنين من رموز مبارك في بعض القضايا، فكم هي القيمة الإجمالية لعمليات الفساد في تلك الفترة؟”.

في عهد مبارك فقدت اكثر من ٤ تريليونات جنيه — تركي التميمي (@bluetato9) February 21, 2021

وقال مغردون آخرون إنه في الوقت الذي عقد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي مصالحة مع رموز الفساد، يعاقب الدكتور عبد الله شحاتة، الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي ومساعد وزير المالية في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بالسجن والوضع على “قوائم الإرهاب”، فيما اعتبروه مفارقة عجيبة.

عبدالله شحاتة خبير بصندوق النقد الدولي رجع لمصر بعد الثورة، مستشارًا لوزير المالية،سجنه الانقلاب وصنفه إرهابيا.

إبراهيم سليمان وزير إسكان مبارك،و مجدي راسخ، والد زوجة ابن مبارك، حكم عليهما بالسجن في جرائم فساد فقرر السيسي التصالح معهما مقابل 1.3مليار جنيه

صِفْ نظام السيسي بكلمة — wael kandil (@waiel65) February 20, 2021

وأعاد التصالح، الحديث عن فساد رموز نظام مبارك، إلى الواجهة وقدر البعض حجم فسادهم وفق القضايا الرسمية بأكثر من 50 مليار جنيه تم سداد أغلبها في قضايا التصالح مقابل إطلاق سراحهم، واعترض مغردون على هذه التصالحات في وقت يقبع فيه رموز ثورة يناير وقيادات جماعة الإخوان في السجون بلا تهم حقيقية منذ سنوات طوال.

⛔ حما علاء مبارك ووزير إسكانه يتصالحون مع العسكر بمليار و315مليون جنيه

كم تبلغ ثروة مبارك ؟ — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) February 20, 2021

سنة ٢٠٠٤ وفي اغسطس على ما اعتقد وفي الشهور الأولى لجريدة المصري اليوم نزل خبر صفحة اولى او ربما مانشيت عن تفتيش مكتب ابراهيم سليمان، اللص الذي وافق على اعادة مبلغ مليار وثلاثمائة مليون للدولة مشاركة مع مجدي راسخ نسيب حسني مبارك — Hisham Kassem (@hishamkassem) February 21, 2021

– بيقولك تم التصالح مع

إبراهيم سليمان و مجدي راسخ

عن الأموال المسروقة مقابل 1.3 مليار جنيه

= يا حزن الحزن . . لما ده مبلغ التصالح

أومال المبالغ المسروقة قد إيه 😂 pic.twitter.com/Emv1gvy0Ow — Amir Masr (@AmirMasr3) February 20, 2021

مجدي راسخ يدوب واخد ٢٥٥٠ فدان (ارض سوديك) — Ismail (@smili_i) February 21, 2021

اليوم النيابة تعلن استرداد مليار و315 مليون جنيه من وزير الاسكان الاسبق ابراهيم سليمان ومحمد مجدي راسخ

حما علاء مبارك

…

ولسه البعض يقولك مكانش في داعي لثورة يناير

ومبارك واسرته كانت اياديهم طاهرة ومتطهرة

😀 — Samira Ibrahim⁦ (@SamiraIbrahim4) February 20, 2021