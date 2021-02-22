قطعوا الطريق وأشعلوا النيران.. احتجاجات لجرحى قوات حفتر رفضا لتردّي أوضاعهم (فيديو)

تظاهر العشرات من الجرحى التابعين لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، اليوم الإثنين، في مدينة بنغازي شرقي ليبيا للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة واحتجاجا على الفساد المالي وإهمال علاجهم.

وقطع المتظاهرون طريق مطار بنغازي متهمين محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية “بالمتاجرة بدماء أبنائهم” ووصفوهما “بدواعش المال العام”.

وسقط عشرات المصابين من قوات حفتر في محاولته الفاشلة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس عدا عن القتلى لكن هؤلاء يعانون من التعتيم على قضيتهم ومن الإهمال الطبي.

وقالت اللجنة التسييرية لشؤون الجرحى عبر صفحتها على فيسبوك إن الجرحى من جميع فئات الكتائب الأمنية والعسكرية يعانون من إهمال علاجهم وهضم حقوقهم.

وناشد المتظاهرون حفتر بالتدخل لتسديد ديون الجرحى وعلاجهم واستعادة حقوقهم العسكرية، مؤكدين أنهم لن يفتحوا طريق المطار إلّا بعد الاستجابة لمطالبهم.

وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا حيث تنازع قوات حفتر الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين بجانب دمار مادي هائل.