كاميرا مراقبة ترصد اللحظات الأولى لمحاولة اغتيال وزير الداخلية الليبي (فيديو)

رصدت كاميرا مراقبة بعض تفاصيل ما قالت وزارة الداخلية الليبية إنها محاولة اغتيال نجا منها وزير الداخلية فتحي باشاغا في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس، أمس الأحد.

وتُظهر مقاطع سجلتها الكاميرا انقلاب سيارة من نوع (تويوتا 27 هايلوكس مزدوجة) تابعة لجهاز دعم الأمن والاستقرار التابع للحكومة الليبية ويستقلها 3 أشخاص هم أبناء عمومة.

وترصد المقاطع صوت إطلاق نار من دون رصد واضح بالصورة لما حدث حينها.

وأعلنت وزارة الداخلية الليبية، الأحد، في بيان نجاة الوزير باشاغا من محاولة اغتيال أثناء عودته إلى مقر إقامته بمنطقة جنزور.

وأكدت الوزارة على “سلامة الوزير وعدم تعرضه لأي أذى شخصي”.

وتابعت أن المهاجمين استخدموا “سيارة مسلحة نوع تويوتا 27 مصفحة، والتي قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة”.