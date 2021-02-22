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شاهد: الصور الأولى لمقتل السفير الإيطالي في الكونغو

22/2/2021-|آخر تحديث: 22/2/202104:23 PM (مكة المكرمة)

أظهرت لقطات مصورة جثة السفير الإيطالي في الكونغو محمولًا في سيارة مكشوفة بعد أن لقي حتفه في هجوم على قافلة للأمم المتحدة شرقي البلاد، اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إن سفيرها لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لوكا أتانازيو، وأحد أفراد الشرطة العسكرية الإيطالية قتلا في هجوم على القافلة.

وقالت الوزارة في بيان “بحزن عميق تؤكد وزارة الخارجية مقتل اليوم في غوما، سفير إيطاليا لدى جمهورية الكونغو الديموقراطية لوكا أتانازيو وجندي”. وأفاد مصدر دبلوماسي في كينشاسا أن السفير قُتل بالرصاص.

وقالت الوزارة إن الضحيتين كانا في سيارة “ضمن موكب مونوسكو” بعثة الأمم المتحدة الموجودة في الكونغو الديموقراطية منذ عشرين عامًا.

وأظهرت السيرة الرسمية لأتانازيو البالغ من العمر 43 عامًا، أنه عمل سفيرًا لبلاده في الكونغو منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وعمل قبلها لعامين رئيسًا للبعثة أيضًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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