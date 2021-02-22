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غضب مصري بعد زيارة وزير البترول لإسرائيل.. وصباحي: هذا ما سيحدث إذا استسلمنا للتطبيع (فيديو)

22/2/2021-|آخر تحديث: 22/2/202105:14 PM (مكة المكرمة)

أثارت زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أمس الأحد لإسرائيل ولقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردود فعل واسعة وغضبا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز عن اتفاق أبرمه مع نظيره المصري لمد خط أنابيب تربط حقل لوثيان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي بمحطات الإسالة شمالي مصر “من أجل زيادة صادرات الغاز إلى أوربا عبر منشآت الإسالة في مصر” وفق مكتب الوزير الإسرائيلي.

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ما هو إلا مصالح خاصة، تمت بالضغط على البرلمان لإقرار قانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وتداول الغاز في مصر.

 

وتزامنا مع زيارة الملا لإسرائيل قال المرشح الرئاسي السابق في مصر حمدين صباحي في كلمة متلفزة بمؤتمر “متحدون ضد التطبيع” إن التطبيع وجه من وجوه صراع حضاري ممتد بين الأمة وعدوها “الصهيوني”، وهو الوجه الأكثر حضورًا في هذه المرحلة، وساحة الحرب الأوسع التي نخوضها.

وأضاف صباحي “حرب التطبيع خاتمة وحاسمة لنتائج كل حرب خضناها من قبل ضد العدو طوال الصراع، والشعوب التي تقاوم مهما تعرضت للهزائم مرشحة للنصر، والذين يستسلمون للعدو لا يضيعون تاريخهم فقط بل ومستقبلهم”.

وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن هدف مرحلة التطبيع الدائرة هي أن نستسلم وأن تخرج فلسطين من ذاكرة العرب ورؤيتهم المستقبلية، وتابع “إذا خرجت فلسطين فلا عروبة، وإذا استسلمنا للتطبيع فلا أمة”.

 

وغرد الأكاديمي الفلسطيني والخبير بالشأن الإسرائيلي، صالح النعامي قائلًا “السيسي يهدي الصهاينة إنجازا إستراتيجيا جديدا، اتفاق بين نتنياهو نظام السيسي على أن يتم إسالة الغاز الذي تنهبه إسرائيل في مصر وتصديره في حاويات من هناك إلى أوربا”.

وتابع “مع العلم أن السيسي طبق الصفقة التي اشترى بموجبها غاز من إسرائيل بـ 15 مليار.. السيسي ذخر إستراتيجي للصهاينة”.

 

 

بينما غردت توتا الشلقاني قائلة إن “التطبيع العلني ظل يثمن العلاقات من أجل هذه اللحظة”.

وغرد منتصر علي متهكما “طارق الملا يحمل رسالة لنتنياهو مفادها (السيسي قلقان) والآخر يرد بلغة تحياتى الحارة والإعلام يُعلق عليهم غريق يطلب النجدة من غريق”.

 

وعلق مغرد بالقول “أنا شايف إن دا خبر كويس.. بس علي الجانب الآخر إسرائيل محتاجة تحترم السيادة المصرية في قضايا أخرى”.

وغردت أخرى “هو احنا ازاي عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي وطارق الملا النهاردة بيؤكد علي اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما؟ ويتعاقد علي خط غاز مصر/إسرائيل في سيناء ؟ أول خطوة لغرز أقدام الصهاينة (رسمي) في سيناء”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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