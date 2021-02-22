غضب مصري بعد زيارة وزير البترول لإسرائيل.. وصباحي: هذا ما سيحدث إذا استسلمنا للتطبيع (فيديو)

أثارت زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أمس الأحد لإسرائيل ولقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردود فعل واسعة وغضبا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز عن اتفاق أبرمه مع نظيره المصري لمد خط أنابيب تربط حقل لوثيان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي بمحطات الإسالة شمالي مصر “من أجل زيادة صادرات الغاز إلى أوربا عبر منشآت الإسالة في مصر” وفق مكتب الوزير الإسرائيلي.

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ما هو إلا مصالح خاصة، تمت بالضغط على البرلمان لإقرار قانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وتداول الغاز في مصر.

وتزامنا مع زيارة الملا لإسرائيل قال المرشح الرئاسي السابق في مصر حمدين صباحي في كلمة متلفزة بمؤتمر “متحدون ضد التطبيع” إن التطبيع وجه من وجوه صراع حضاري ممتد بين الأمة وعدوها “الصهيوني”، وهو الوجه الأكثر حضورًا في هذه المرحلة، وساحة الحرب الأوسع التي نخوضها.

وأضاف صباحي “حرب التطبيع خاتمة وحاسمة لنتائج كل حرب خضناها من قبل ضد العدو طوال الصراع، والشعوب التي تقاوم مهما تعرضت للهزائم مرشحة للنصر، والذين يستسلمون للعدو لا يضيعون تاريخهم فقط بل ومستقبلهم”.

وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن هدف مرحلة التطبيع الدائرة هي أن نستسلم وأن تخرج فلسطين من ذاكرة العرب ورؤيتهم المستقبلية، وتابع “إذا خرجت فلسطين فلا عروبة، وإذا استسلمنا للتطبيع فلا أمة”.

وغرد الأكاديمي الفلسطيني والخبير بالشأن الإسرائيلي، صالح النعامي قائلًا “السيسي يهدي الصهاينة إنجازا إستراتيجيا جديدا، اتفاق بين نتنياهو نظام السيسي على أن يتم إسالة الغاز الذي تنهبه إسرائيل في مصر وتصديره في حاويات من هناك إلى أوربا”.

وتابع “مع العلم أن السيسي طبق الصفقة التي اشترى بموجبها غاز من إسرائيل بـ 15 مليار.. السيسي ذخر إستراتيجي للصهاينة”.

السيسي يهدي الصهاينة إنجاز إستراتيجي جديد اتفاق بين نتنياهو نظام السيسي على أن يتم إسالة الغاز الذي تنهبه إسرائيل في مصر وتصديره في حاويات من هناك إلى أوروبا مع العلم أن السيسي طبق الصفقة التي اشترى بموجبها غاز من إسرائيل بـ 15 مليار السيسي ذخر إستراتيجي للصهاينة — د.صالح النعامي (@salehelnaami) February 22, 2021

بينما غردت توتا الشلقاني قائلة إن “التطبيع العلني ظل يثمن العلاقات من أجل هذه اللحظة”.

وغرد منتصر علي متهكما “طارق الملا يحمل رسالة لنتنياهو مفادها (السيسي قلقان) والآخر يرد بلغة تحياتى الحارة والإعلام يُعلق عليهم غريق يطلب النجدة من غريق”.

التطبيع العلني .. ظل يثمن العلاقات ..من أجل هذه اللحظة .#التطبيع_خيانة https://t.co/3jz4zpBdBK — Tota Elhalawany (@TotaElhalawany) February 21, 2021

طارق الملا يحمل رسالة لنتنياهو مفادها" السيسي قلقان" والأخر يرد بلغه تحياتى الحارة " والاعلام يُعلق عليهم غريق يطلب النجدة من غريق #اعدام_احمد_موسي — 𝑀𝑜𝓃𝓉𝒶𝓈𝑒𝓇 𝒜𝓁𝒾 (@Montaser3li) February 21, 2021

وعلق مغرد بالقول “أنا شايف إن دا خبر كويس.. بس علي الجانب الآخر إسرائيل محتاجة تحترم السيادة المصرية في قضايا أخرى”.

وغردت أخرى “هو احنا ازاي عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي وطارق الملا النهاردة بيؤكد علي اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما؟ ويتعاقد علي خط غاز مصر/إسرائيل في سيناء ؟ أول خطوة لغرز أقدام الصهاينة (رسمي) في سيناء”.

انا شايف ان دا خبر كويس …

بس علي الجانب الاخر اسرائيل محتاجة تحترم السيادة المصرية في قضايا اخري https://t.co/2ABYRs2hjj — Imhotep91 (@Imhotep912) February 21, 2021