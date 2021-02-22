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جرافات الاحتلال تهدم منزل عائلة أحد حراس المسجد الأقصى (فيديو)

22/2/2021

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين منزل لعائلة عليان في قرية العيساوية في القدس، الذي يعمل أحد أبنائها حارسا للمسجد الأقصى.

ودمرت جرافات الاحتلال المنزل المكون من طابقين والمبني منذ عشر سنوات، بحجة عدم حصوله على تراخيص بناء.

وقال فادي عليان للجزيرة مباشر إن “الهدم غير قانوني وهو قرار سياسي”، معتبرا أنه استهداف للنشطاء المقدسيين واستهداف شخصي له كونه يعمل حارسا في المسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن هدف الاحتلال هو تشريد المقدسيين من المدينة.

وشردت عائلة عليان المكونة من 17 فردا جراء عملية الهدم.

وهدمت سلطات الاحتلال أو أجبرت المقدسيين على هدم 12 منشأة في المدينة منذ بداية الشهر الجاري بحجة عدم الترخيص.

كما نفذت طواقم بلدية الاحتلال في مدينة القدس عمليات هدم في قرية صور باهر جنوب شرق المدينة لمحلات تجارية ظهر اليوم.

وقدمت جرافة تحرسها قوة من جيش الاحتلال إلى حي صور باهر وهدمت محلين تجاريين بمساحة ستين مترٍ مربع.

ويدعي الاحتلال عدم حيازة أصحاب المنشآت المقامة منذ 12 عاما لترخيص بناء لهذه المنشآت.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها صاحب المنشأتين محمد طرشان لعملية الهدم.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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