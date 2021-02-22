السفير التركي في الدوحة للجزيرة مباشر: العلاقات مع قطر ضمان للسلم في المنطقة (فيديو)

قال السفير مصطفى كوكصو سفير تركيا لدى دولة قطر في حديث خاص لقناة “الجزيرة مباشر” إن العلاقات بين البلدين ضمان للسلم في المنطقة.

وأضاف في لقاء مع برنامج (المسائية) على شاشة “الجزيرة مباشر” أن العلاقة بين تركيا وقطر تأسست على الوقوف مع الحق والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

وأكد السفير التركي دعم بلاده للمصالحة الخليجية مشيرا إلى أن بلاده دعمت جهود المصالحة منذ البداية، موضحًا أن الجانبين التركي والقطري يعملان على تنسيق الاستثمارات المشتركة.

وبشأن العلاقات مع السعودية، أعرب كوكصو عن أمنياته بوجود علاقات جيدة مع الرياض لأنهما دولتين مهمتين في المنطقة والعالم، كما أبدى تفاؤله بتحسن العلاقات مع مصر، مشيرًا إلى استمرار العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين رغم المشاكل على الصعيد السياسي.

ونفى السفير التركي وجود أطماع لبلاده في ليبيا، مؤكدا أن بلاده ذهبت إلى تركيا بدعوة من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وكرر السفير دعوة تركيا لترسيم الحدود في البحر المتوسط عبر الحوار وطبقا للقوانين الدولية، مؤكدا رفض بلاده لسياسة فرض الأمر الواقع.