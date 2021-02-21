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وزير صومالي: الإمارات تسعى لإثارة الفوضى وتريدنا مثل ليبيا واليمن (فيديو)

وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر (مواقع التواصل)
وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر (مواقع التواصل)
21/2/2021-|آخر تحديث: 21/2/202107:15 PM (مكة المكرمة)

اتهم وزير الإعلام الصومالي عثمان أبوبكر الإمارات بأنها تريد جعل بلاده مثل ليبيا واليمن وتسعى لإثارة الفوضى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي ، اليوم الأحد، بالعاصمة مقديشو تعليقًا على بيان للخارجية الإماراتية اعتبره الوزير ينافي الأعراف الدبلوماسية.

وكانت الخارجية الإماراتية قد وصفت الحكومة الصومالية في بيان، أمس السبت، بـ “المؤقتة” متهمة إياها بـ “اللجوء للعنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين”.

وجاء البيان على خلفية مواجهات مسلحة شهدتها مقديشو، الجمعة الماضية، بين القوات الحكومية وأخرى موالية لمرشحين في سباق الرئاسة.

وطالب الوزير الصومالي الإمارات بإيضاحات بشأن بيان خارجيتها حول ما يبدو أنه عدم اعتراف بالحكومة الصومالية واعتبارها مؤقتة.

وقال “بيان الخارجة الإماراتية لا يعكس عمق العلاقات بين البلدين وينافي الأعراف الدبلوماسية والقوانيين الدولية”.

وأضاف “الإمارات تريد الصومال مثل ليبيا واليمن وتسعى لإثارة الفوضى وهو ما لا يقبله شعبنا”.

وأفاد الوزير بأن البيان الإماراتي يشير إلى عدم الاعتراف بالدولة الصومالية وهو ما يتطابق مع تصريحات سابقة لبعض الشخصيات بالبلاد حول عدم وجود دولة في الصومال.

وقال “البيان يؤكد الشكوك التي كانت تساور الشعب الصومالي حول تورط الإمارات في المشاكل السياسية بالبلاد خلال السنوات الماضية”.

وأضاف أن البيان أعاد لأذهان الصوماليين توجه رؤساء الأقاليم بعد الاتفاق السياسي، في 17سبتمبر/أيلول الماضي، إلى الإمارات وعودتهم مع شروط جديدة لعرقلة الاتفاق السياسي الذي لا يزال عقبة أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد.

وفي 17 سبتمبر الماضي، اتفقت الحكومة الصومالية مع رؤساء الأقاليم، على إجراء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والرئاسية في فبراير/شباط 2021، وهو ما لم يتم.

وتسود الصومال حالة من الاحتقان السياسي نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.

وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة دون تحديد موعد واضح لها رغم عقد عدة جولات حوارية كان آخرها أوائل الشهر الجاري.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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