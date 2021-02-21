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سياسة

مقتل 7 في تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري (فيديو)

21/2/2021

قال سلاح الجو النيجيري إن طائرة ركاب صغيرة تابعة له تحطمت قرب مطار أبوجا بعد الإبلاغ عن عطل بمحركها اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها وعددهم سبعة.

وقال إبيكونلي دارامولا المتحدث باسم القوات الجوية في بيان إن الطائرة وهي من طراز بيتش كرافت كينج إير 350 آي، كانت في طريقها إلى مدينة مينا الواقعة على بعد 110 كيلومترات جنوب غربي العاصمة.

وأضاف أن الطائرة “تحطمت أثناء عودتها إلى مطار أبوجا بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك… المسعفون موجودون في مكان الحادث. للأسف، لقي جميع الأفراد السبعة الذين كانوا على متنها حتفهم في الحادث”.

وقال دارامولا إن قائد القوات الجوية أمر بفتح تحقيق في الحادث.

ويقف عشرات من العسكريين ومسؤولي المطار في منطقة تغطيها الأشجار قرب المطار حيث تناثر الحطام، وفي مكان قريب تقف عربات الإطفاء والإسعاف.

وملأت رائحة المواد الكيميائية المحترقة المكان في حين وقف مواطنون لمشاهدة جهود الإنقاذ من وراء طوق أمني.

وقالت شاهدة عيان تدعى ألابا لاوال “أثناء هبوط الطائرة، كان (الطيار) يبذل جهودا كبيرة للعودة إلى المطار، وفي النهاية تحطمت”.

وأضافت “رأيت كل شيء ينفجر، نار ودخان.. عندما وصلت إلى هناك رأيت جثثا على الأرض”.

ولم يكشف سلاح الجو عن هويات القتلى.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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