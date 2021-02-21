فيسبوك يحذف صفحة جيش ميانمار بعد أكثر أيام الاحتجاجات دموية منذ الانقلاب

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، حذفها للصفحة الرئيسية لجيش ميانمار على خلفية خرق المعايير التي تمنع التحريض على العنف.

جاء ذلك بعد يوم دام قُتل فيه اثنان وأصيب عدد آخر برصاص الأمن وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب العسكري.

ويشتهر جيش ميانمار باسم تاتمادا، وقالت الشركة في بيان: تماشيا مع سياساتنا العالمية، قمنا بحذف صفحة Tatmadaw True News Information Team من فيسبوك بسبب الانتهاكات المتكررة لمعايير مجتمعنا التي تحظر التحريض على العنف وإلحاق الأذى.

وجاء حظر فيسبوك لصفحة الجيش الميانماري في الوقت الذي يواصل فيه الجيش حظر الإنترنت لليلة السابعة على التوالي.

واحتشد آلاف المتظاهرين، اليوم الأحد، لمواصلة الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار رغم تصاعد القمع ضدهم.

ويأتي ذلك بعد أكثر أيام الاحتجاجات دموية منذ تنفيذ الانقلاب مطلع الشهر الجاري إذ قتل اثنان وأصيب 10 برصاص الأمن، أمس السبت.

متظاهرون في مواجهة الشرطة احتجاجا على الانقلاب العسكري في ميانمار (ر ويترز)

ونفذ قادة بالجيش انقلابًا عسكريًا، مطلع فبراير/شباط الجاري، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة بينهم الرئيس وين مينت والزعيمة أونغ سان سوتشي.

وعلى إثر الانقلاب العسكري خرجت المظاهرات الشعبية الرافضة في عموم البلاد وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.

إدانات

وقد توالت الإدانات وردود الفعل الغاضبة على خلفية العنف وحوادث القتل التي يمارسها الجيش ضد المتظاهرين السلميين.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، إلى عودة الحكم المدني إلى ميانمار.

وقال في تغريدة “أدين القتل واستخدام العنف في ميانمار. إن استخدام القوة المميتة والتضييق والمضايقة ضد المتظاهرين السلميين هو أمر غير مقبول”.

وأضاف “الكل لديه الحق في التظاهر السلمي، كما أدعو جميع الأطراف إلى احترام نتائج الانتخابات والعودة إلى الحكم المدني”.