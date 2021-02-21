“عواقبه وخيمة”.. رئيس باكستان يحذر فرنسا من التمادي في التمييز ضد المسلمين

حذر الرئيس الباكستاني عارف علوي فرنسا من أن سياساتها التمييزية ضد المسلمين عبر سن قوانين ستؤدي بها إلى عواقب وخيمة ربما تتخذ أشكالا من الكراهية والنزاع.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال ندوة حول الحرية الدينية وحقوق الأقليات في العاصمة إسلام آباد إن القانون الذي سنته فرنسا ضد المسلمين لا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ويتعارض مع روح الانسجام الاجتماعي التي غرستها أوربا في السابق بمجتمعها.

ونقلت وكالة أنباء “اسوشيتد برس أوف باكستان” قوله إنه يتعين عدم ترسيخ المواقف التمييزية ضد المسلمين في القوانين.

President Dr. Arif Alvi's speech at the "International Conference on Religious Freedom and Rights of Minorities". Video 👇https://t.co/wFi4cnYiOL pic.twitter.com/tvud9An8a5 — The President of Pakistan (@PresOfPakistan) February 20, 2021

وذكر علوي أن الضرر قد لا يكون واضحًا في الوقت الحالي ولكنه سينتهي في النهاية بسيناريو مروّع من الكراهية والعداء، على حد وصفه.

وحذر من أن تصنيف الدين بأكمله بطريقة مختلفة والبدء في اتخاذ الاحتياطات ضد المجتمع بأسره يشعل حقيقة أنه إذا لم يكن الأمر كذلك الآن، فستكون له تداعيات سيئة للغاية في السنوات العشر المقبلة.

وأشار علوي إلى مشروع القانون المثير للجدل الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي لمحاربة ما يسمى بـ “الانفصالية الإسلامية”، وقال “باريس تحتاج إلى جمع الناس معًا بدلًا من مهاجمة الإسلام بطريقة معينة لخلق تنافر وتحيز في المجتمع”.

وشدد علوي على أن “باكستان توجه رسالة للغرب أن الاستخفاف بالنبي محمد تحت زعم حرية التعبير، يعتبر إهانة للمجتمع المسلم بأسره”.

وصادق البرلمان الفرنسي، الثلاثاء الماضي، على قانون (قيم الجمهورية) المثير للجدل والذي يستهدف الإسلام والمسلمين في فرنسا ويضيق عليهم في العبادات.

ويستهدف القانون بشكل واضح المسلمين في فرنسا ويفرض عليهم قيود في كافة مناحي الحياة تقريبًا، ويفرض رقابة على المساجد والجمعيات الخيرية الإسلامية وإدارتها.

وحتى قبل التصديق على هذا القانون أعلن عدد من النواب الفرنسيين من أصول عربية أو إسلامية أن الدولة الفرنسية ومن ورائها مؤسسة الرئاسة دخلوا في حملة مواجهة ضد كل ما هو إسلامي.

وكأن آخر هذه الحملات إغلاق 9 مساجد في فرنسا بدعوى” تنفيذ الإجراءات الصارمة ضد الإسلام السياسي وتنفيذ 34 عملية مراقبة خلال الأسابيع الماضية لدور عبادة إسلامية”.