“عواقبه وخيمة”.. رئيس باكستان يحذر فرنسا من التمادي في التمييز ضد المسلمين

حذر الرئيس الباكستاني عارف علوي فرنسا من أن سياساتها التمييزية ضد المسلمين عبر سن قوانين ستؤدي بها إلى عواقب وخيمة ربما تتخذ أشكالا من الكراهية والنزاع.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال ندوة حول الحرية الدينية وحقوق الأقليات في العاصمة إسلام آباد إن القانون الذي سنته فرنسا ضد المسلمين لا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ويتعارض مع روح الانسجام الاجتماعي التي غرستها أوربا في السابق بمجتمعها.

ونقلت وكالة أنباء “اسوشيتد برس أوف باكستان” قوله إنه يتعين عدم ترسيخ المواقف التمييزية ضد المسلمين في القوانين.

President Dr. Arif Alvi's speech at the "International Conference on Religious Freedom and Rights of Minorities".

