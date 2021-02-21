25 سنة خدمة بالجيش.. زوجة العقيد أحمد قنصوة تناشد السيسي بالإفراج عنه (فيديو)

نشرت زوجة عقيد الجيش المصري أحمد قنصوة الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة 6 سنوات، تدوينة عبر حسابها على موقع فيسبوك ناشدت فيها السلطات المصرية إطلاق سراحه.

وقالت زوجة قنصوة “في ذكرى يوم ميلاده، 45 سنة! منها 13 سنة نعم الزوج والأب والأخ والصديق، وآخرها فتره 3 سنوات و3 أشهر بعيدًا عن اسرته ومقيد الحرية بسبب نشر فيديو بالزي الرسمي وإبداء آراء سياسية”.

وأضافت “كل هذه الفترة كان منها 25 سنة قضاها كطالب وضابط وباحث ومدرس ومهندس، توقعنا إن الـ 25 سنة هذه تشفع له في الخروج بعد ثلث المدة في 7 مناسبات مختلفة شروطها تنطبق على قضيته قانونيًا، خاصة وأن تعامل جميع الجهات الرسمية معه ومعنا طوال هذا الوقت كان وما زال قائما على الاحترام لكن دون جدوى”. وتابعت “كنا نتوقع خروجه بعد نصف المدة، لكن للأسف لم يحدث”.

واختتمت زوجة قنصوة تدوينتها بتساؤل “هل هذا الوضع يرضي أي مسؤول؟ أنا متأكدة أن رئيس الجمهورية لو عرف لن يرضي بهذا الوضع”.

تثير الحساسية

وفي تعليقه على تدوينة زوجة قنصوة قال محاميه أسعد هيكل للجزيرة مباشر “إن الحديث في هذه المسألة وغيرها يثير الكثير من الحساسية”.

ووجه هيكل حديثه إلى الجهات الأمنية المصرية قائلًا “إننا حينما نتحدث في هذا الأمر الحساس عبر قناة الجزيرة فإننا نتحدث في صالح الدولة المصرية، في ظل انسداد المنافذ الإعلامية في مصر”.

وتساءل “لماذا لا تتاح الفرصة لنتحدث في هذا الموضوع في الإعلام المصري؟”، وقال إن العقيد أحمد قنصوة يعتز بالانتماء للمؤسسة العسكرية والجيش المصري وليس منشقًا ولا متمردًا.

وأضاف هيكل “قنصوة رجل عسكري أراد أن يمارس العمل السياسي فاتبع الطرق القانونية الصحيحة مع التزامه التام بانضباطه العسكري وهذا ما شهد به أساتذته وزملاؤه وتلاميذه”.

وتابع “هو قد أمضى أكثر من 3 سنوات من مدة السجن التي صدر الحكم بها وقدرها 6 سنوات، وانطبق عليه أكثر من قرار بالعفو والإفراج الشرطي سواء بثلث المدة أو بمضي نصف المدة.

وقال هيكل “ما قامت به زوجة قنصوة عبر فيسبوك هو نداء قانوني، البعض يأخذ الموضوع في مصر بحساسية رغم أننا نتحدث في قانون”.

وأضاف “إذا وصل الأمر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أعتقد أنه لن يرضيه ذلك، لأن من حق قنصوة الإفراج الشرطي بانقضاء تلث المدة أو مرور نصف المدة”.

وفي النهاية أكد هيكل أنه بوصفه محاميًا عن العقيد أحمد قنصوة، يؤكد للجهات الرسمية في مصر أو الأفراد العاديين أن قنصوة شديد الانتماء للمؤسسة العسكرية المصرية وهو يطالب بحقه فقط.

يذكر أن العقيد أحمد قنصوه قد نشر عام 2017 على حسابه على موقع فيسبوك مقطع فيديو بزيه العسكري، قال فيه إنه يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية في مصر.

وفي ديسمبر/كانون أول عام 2017 قضت محكمة عسكرية بسجن قنصوة 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بـمخالفة النظام العسكري.