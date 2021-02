“تحالف إستراتيجي”.. أردوغان: الشراكة مع واشنطن نجحت في تجاوز التحديات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ترغب في تعزيز التعاون أكثر مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس رابح ـ رابح، وبمنظور طويل الأمد.

جاء ذلك في رسالة مرئية بعثها أردوغان، السبت، إلى برنامج تلفزيوني بمناسبة انطلاق قناة تابعة للجنة التوجيهية الوطنية التركية ـ الأمريكية TASC.

وأفاد أردوغان بأن هناك علاقة تحالف استراتيجي قوية وشاملة تقوم على المصالح المتبادلة بين تركيا والولايات المتحدة.

وأوضح أن الشراكة بين البلدين نجحت في تجاوز جميع أشكال التحديات رغم حدوث اختلافات رأي في العلاقات بين الحين والآخر.

وتابع “شهدنا جميعا في الفترة الأخيرة مسارًا اختُبرت فيه الصداقة التركية الأمريكية بجدية”.

وأضاف “لم نشاهد الدعم والتضامن المرجوين من حلفائنا في (حلف شمال الأطلسي) الناتو”، وشهدت العلاقات بين البلدين العضوين في الناتو توترا بعدما فرضت أمريكا عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، بينما تعارض أنقرة بشدة الدعم الأمريكي للأكراد في الشمال السوري.

وأضاف أردوغان “نعتقد أن مصالحنا المشتركة مع الولايات المتحدة أكثر من الاختلاف في وجهات النظر، وستواصل تركيا القيام بما يقع على عاتقها بشكل يليق بعلاقة التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

