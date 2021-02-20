محكمة مصرية تدرج مستشار مرسي السابق و20 آخرين على قوائم “الإرهاب”

قررت “الدائرة 5 إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم السبت، إدراج عبد الله شحاتة مستشار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي و20 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.

وأوضحت أن هؤلاء المتهمين أدينوا سابقا بأحكام بالسجن تصل إلى المؤبد على خلفية اتهامات بينها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون”، دون توضيح تفاصيل أكثر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها “حيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين وتعطيل أحكام الدستور”.

ويتم بعد السنوات الخمسة إعادة النظر في استمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب من عدمه.

وكانت صحيفة اليوم السابع (خاصة) قد ذكرت في يناير/كانون الثاني الماضي، أن عدد المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر ارتفع إلى 6602 شخص و8 جماعات، وفق إحصاء شمل 35 حكما قضائيا من عام 2016 وحتى 24 يناير 2021.

ومن أبرز المدرجين على تلك القوائم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح (معارض).

وعقب أشهر من إطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي صيف 2013 حظرت القاهرة الجماعة واعتبرتها “إرهابية” وهو ما ترفضه الجماعة وتعتبره “انتقاما سياسيا”.

ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية مع إمكانية تكرارها ويترتب عليه إجراءات بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.

وتوفي الرئيس محمد مرسي أثناء حضوره إحدى جلسات محاكمته في قضية التخابر بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة يوم 17 يونيو/حزيران 2019.