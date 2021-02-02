ميانمار.. فتاة تؤدي تمارين رياضية توثق لحظات استيلاء الجيش على السلطة (فيديو)

نشرت مدربة رياضة في ميانمار مقطع فيديو وهي تؤدي عددا من التمارين، تزامنا مع قيام جنود الجيش بإغلاق طريق في “نايبيداو” عاصمة ميانمار خلال الانقلاب العسكري الذي وقع أمس الإثنين.

وللفتاة مقاطع سابقة وهي تؤدي تدريبات بدنية يظهر فيها الشارع خاليا من الحواجز العسكرية. وقامت الفتاة بنشرها عبر حسابها على فيسبوك للرد على منتقديها.

وأعلنت القيادة العسكرية في ميانمار، حل حكومة البلاد واعتقال 24 وزيرا مع نوابهم عن العمل، غداة الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش.

وأوضح بيان نشرته قنوات تلفزيونية في ميانمار، أن القيادة العسكرية في البلاد عيّنت 11 وزيرا لإدارة شؤون البلاد كخطوة أولى. وأشار إلى أن القيادة العسكرية عينت حاليا وزراء للخزانة والإعلام والخارجية والدفاع وأمن الحدود والداخلية.

ونفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا، فجر الإثنين، جرى خلاله اعتقال قادة كبار بالدولة بينهم وين مينت رئيس البلاد، وزعيمة “حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية” الحاكم المستشارة أونغ سان سوتشي.

ويأتي الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، هي الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.