“فعلنا ذلك”.. وزير الداخلية الفرنسي يتفاخر بإغلاق 12 مسجدا (فيديو)

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان إن بلاده أغلقت 12 مسجدا ومؤسسة إسلامية منذ شهر ونصف بتهمة التطرف والتشدد الديني.

وافتخر دارمانان، اليوم الثلاثاء، بحصيلة الحكومة خلال لقاء له مع قناة “سي نيوز” الفرنسية مؤكدا أن وزارة الداخلية نجحت في تنفيذ ما وعد به سابقوه لسنوات.

وأضاف دارمانان مقارنا حصيلته مع الوزراء السابقين “لقد تحدثوا كثيرا عن إغلاق الائتلاف الفرنسي ضد الإسلاموفوبيا ولم يفعلها أحد، لكنني أغلقته بسرعة. تحدثوا عن إغلاق بركة سيتي ولم يفعلها أحد فأغلقتها فورا”.

Nous sommes le gouvernement qui a dissout le CCIF et Baraka City; depuis un mois et demi nous avons fermé 12 lieux de culte radicalisés; avec @jmblanquer nous faisons fermer des écoles clandestines tous les mois. Tout le monde en parlait, personne ne l’avait fait. pic.twitter.com/miGLqhrXUK — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 2, 2021

وأكد دارمانان أنه استطاع إيقاف التهديد الذي مثله 231 شخصا متهما بالتطرف، وأن 114 منهم قد رحلوا من فرنسا، وأن عددا منهم اعتقل لتنفيذ عقوبته، وأنهم جميعا قد وضعوا في حالة تمنعهم من إلحاق الضرر بفرنسا.

Quand je suis arrivé au ministère de l’Intérieur, il y avait 231 personnes fichées pour radicalisation en situation irrégulière sur le sol national.

Au moment où je vous parle, elles sont toutes hors d’état de nuire, soit expulsées, soit en prison ou en centre de rétention. pic.twitter.com/aKeJtDbeJs — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 2, 2021

وكان دارمانان قد أعلن، الشهر الماضي، أن أجهزة الدولة ستنفذ “تحركا ضخما وغير مسبوق” ضد ما سماه “الانفصالية” يستهدف 76 مسجدا.

وأضاف “سيتم تفتيش 76 مسجدا يشتبه بأنها انفصالية”، وسيتم إغلاق تلك التي يجب إغلاقها.

ووفقا لمعلومات نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية وأكد صحتها لوكالة الصحافة الفرنسية مقربون من الوزير، فإن دارمانان أرسل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة إلى مديري الأمن في سائر أنحاء البلاد توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتخاذها بحق هذه المساجد، التي تقع 16 منها في العاصمة باريس ونواحيها و60 في سائر أنحاء البلاد.

ومن بين هذه المساجد 18 سيتم استهدافها بناء على تعليمات الوزير بإجراءات فورية يمكن أن تصل إلى حد إغلاقها.