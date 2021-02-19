بعد “إهانته الصعايدة”.. وقف برنامج واستدعاء مقدمه للتحقيق بمصر (فيديو)

قرر أعلى جهاز لتنظيم الإعلام بمصر، اليوم الجمعة، وقف برنامج تلفزيوني واستدعاء مقدمه الإعلامي تامر أمين للتحقيق عقب الإدلاء بتصريحات اعتبرها البعض “إهانة للصعايدة”.

وأفاد بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي) “تقرر وقف برنامج الإعلامي تامر أمين (آخر النهار المُذاع على فضائية محلية) إلى حين التحقيق معه، الأحد المقبل”.

وأكد البيان على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، والاحترام الكامل لأهالي الصعيد (سكان جنوبي مصر) الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

وقرر طارق سعدة نقيب الإعلاميين المصريين في بيان له إيقاف تامر أمين عن ممارسة النشاط الإعلامي وإحالته للتحقيق لـ”مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء”.

وقبل أيام، علّق أمين على مشكلة الزيادة السكانية في بلاده قائلا: “الأهالي في الصعيد (جنوب) ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم”.

وأضاف في برنامجه على قناة (النهار- فضائية خاصة): “في تلك المناطق حين يبلغ الولد 6 أو 7 سنين يُلقيه أهله في ورشة لتعلم حرفة ما ولو الأب خلف (أنجب) بنات بيشحنوها (يرسلوها) على القاهرة عشان يشتغلوا (من أجل العمل) كخادمات”.

وأثارت التصريحات حفيظة كثيرين رأوا فيها أن المذيع أهان قطاعات واسعة منهم وتصدى كثيرون للرد عليه عبر مواقع التواصل، وتصدرت وسوم تتضمن اسم (تامر أمين) قائمة الوسوم الأعلى تداولا خلال الساعات الأخيرة.

وقال مغردون إنه إذا كان بعض الأهالي يضطرون لفعل ذلك فهذا يرجع لعدم اهتمام الدولة بتنمية الصعيد والريف وإيجاد فرص عمل حقيقية لأهله، كما أن من مسؤولية الدولة محاسبة كل من يحرم أطفاله من التعليم ويتعمد تشغيلهم.

#هاشتاج

غضب على منصات التواصل المصرية بعد تصريحات #تامر_أمين التي اعتبرها أهالي في #الصعيد مسيئة إلى بناتهن

https://t.co/U0pHaPcVEE — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 19, 2021

#ابن_حرامي_الساعات

بعد تصريح تامر أمين بنات الصعيد

خدامات فى البيوت هو لا يصلح يكون اعلامى ولازم يتحاسب لأنه يوجه إهانة لرجولة ونخوة الصعيدي علي بناته بشكل خاص وأولاده بشكل عام لأن كلامه فى إساءة للمرأة الصعيدية التي تلاقي كل التكريم والتبجيل #تامر_أمين_يتحاسب — Mohammed Kindel (@MohammedNabawy2) February 19, 2021

وأثارت تلك التصريحات موجة غضب وانتقادات واسعة بلغت أصداؤها مجلس النواب المصري، إذ قدم النائب أحمد عبد السلام قورة بيانا عاجلا بسرعة محاسبة أمين ووقف برنامجه فورًا، واستدعاء وزير الإعلام أسامة هيكل جراء ما اعتبره بـ”إهانة الصعيد”.

ونشر الإعلامي تامر أمين، اليوم، مقطعًا مصورًا قال فيه: “أقدم اعتذارا واضحا وصريحا لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفى كل مكان بمصر، أنا لا أكابر في الخطأ، كانت نيتي خير وكان الهدف هو المصلحة العامة”.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، في كلمة متلفزة خلال افتتاح مجمعا طبيا بمحافظة الإسماعيلية (شرق) إن بلاده تسعى لمواجهة خطورة الزيادة السكانية، مشددًا على أن “إنجاب أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا”.

وعادة ما يركز الإعلاميون الموالون للسلطات بمصر على تصريحات السيسي لتأييدها من خلال رسائلهم وبرامجهم التلفزيونية.