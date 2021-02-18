مصر.. غضب واسع من تصريحات وزيرة التخطيط

أثارت تصريحات لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد بشأن ما يكلفه المواطن المصري للدولة غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كانت الوزيرة قد قالت إن الفرد يكلف الدولة منذ الولادة حتى سن 70 عاما نحو 1.5 مليون جنيه (96 ألف دولار).

وزيرة التخطيط المصرية تتحدث عن حجم إنفاق الدولة على المواطن.. وناشطون يتساءلون: "وكم يصرف المواطن على الوزراء؟" #مصر @ajmhashtag pic.twitter.com/QW2UHIN8b0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 17, 2021

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع قناة محلية: كلما زادت الاستثمارات مع تقليل الزيادة السكانية سيكون نصيب الفرد من الإنفاق والاستثمار العام أعلى.

وأضافت “لا نستطيع التحدث عن تنمية مستدامة بدون التطرق إلى الزيادة السكانية التي تلتهم كل ثمار التنمية”.

وأعربت السعيد عن أمنيتها بوصول عدد سكان مصر إلى 117 مليون نسمة فقط وليس 130 مليون خلال 10 سنوات.

وأشعلت تصريحات الوزيرة غضبًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذه بعض ردود أفعال المغردين عبر تويتر:

بعض الوزراء الآن يتصفون بالجهل والتفاهة، وهذا مفهوم لأنها النسخة المناسبة للظرف الحالي، لكن أن تغيب عنهم أيضا اللياقة والذوق لدرجة معايرتهم الشعب بأكله وشربه وكم يكلف الحكومة وكأن الشعب تنابلة، لدرجة يوشكون أن يقولوا للشعب : غور ، داهية تاخدك ، فهذه جليطة وانعدام للأخلاق والإحساس — جمال سلطان (@GamalSultan1) February 17, 2021

تصريح وزيرة التخطيط اللي بتقول فيه ان الحكومة بتصرف على المواطن المصري مليون ونص جنيه طول ٧٠ سنة من عمره ده تصريح مآساوي الحقيقة، يعني بعيدا عن تجاهلها لقيمة اللي بيدفعه المواطن للدولة طول حياته، لكن مأساويته انه بيوضح نظرة الدولة المتدنية لمواطنيها واعتبارهم عبء مش أصحاب حقوق — بَاهِرْ (@Baher) February 17, 2021

عوده لنفس حجه نظام مبارك : الزياده والسكانيه

مع العلم بأن الحكومه بتجمع ضرائب وجبايات بعدد السكان https://t.co/TBAt4j4vTY — Møßtæfæ (@mostafa_1170) February 17, 2021

من حيث المبدأ: المواطن هو صاحب المال والحق والحكومة بتاخد أجر عشان تسير له أموره!

لا يعقل أن الموظف أو الأجير هو من يحاسب صاحب المال أو يمن عليه!

فضلا عن أنه مبلغ هزيل جدا.. متوسط 1350 دولار في السنة!!

دا اعتراف بنهب ثروات البلد وتوجيهها لغير مصلحة المواطن!

راجعوا أرقام الموازنة! https://t.co/QJBCwwjaUo — Mahmoud Shaalan (@MahmoudShaalan) February 17, 2021

يذكر أن الإيرادات العامة المستهدفة في الموازنة العامة المصرية للعام المالي الحالي 2020-2021 تقدر بنحو 1288.8 مليار جنيه (82.6 مليار دولار)، منها إيرادات ضريبية متوقعة بقيمة 964.8 مليار جنيه (61.9 مليار دولار) تمثل نسبة 75% من الإيرادات العامة للدولة.

يأتي حديث الوزيرة بعد تحذيرات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن استمرار معدلات الزيادة السكانية على الوتيرة الحالية، بمعدل مليوني مولود جديد سنويا تقريبا، لن تتيح للمواطن الشعور بأي تحسن في الأوضاع المعيشية.

وقال السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات أول أمس الثلاثاء إن هذه التحذيرات هدفها حث المواطنين على ضرورة الانتباه إلى هذه المشكلة والمساهمة مع الحكومة في تلافي آثارها لتحسين الأوضاع الحياتية لأولادهم في مختلف النواحي، مشيرًا إلى أن 400 ألف مولود جديد سنويا، هو المعدل الأمثل للزيادة السكانية.

وأضاف: “لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة، ولكن نسعى لدفع الناس إلى استشعار المسؤولية والمساهمة في مواجهة هذه المشكلة”.