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سياسة|مصر

مصر.. غضب واسع من تصريحات وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد - أرشيفية
وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد - أرشيفية
18/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202106:17 PM (مكة المكرمة)

أثارت تصريحات لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد بشأن ما يكلفه المواطن المصري للدولة غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كانت الوزيرة قد قالت إن الفرد يكلف الدولة منذ الولادة حتى سن 70 عاما نحو 1.5 مليون جنيه (96 ألف دولار).

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع قناة محلية: كلما زادت الاستثمارات مع تقليل الزيادة السكانية سيكون نصيب الفرد من الإنفاق والاستثمار العام أعلى.

وأضافت “لا نستطيع التحدث عن تنمية مستدامة بدون التطرق إلى الزيادة السكانية التي تلتهم كل ثمار التنمية”.

وأعربت السعيد عن أمنيتها بوصول عدد سكان مصر إلى 117 مليون نسمة فقط وليس 130 مليون خلال 10 سنوات.

وأشعلت تصريحات الوزيرة غضبًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهذه بعض ردود أفعال المغردين عبر تويتر:

يذكر أن الإيرادات العامة المستهدفة في الموازنة العامة المصرية للعام المالي الحالي 2020-2021 تقدر بنحو 1288.8 مليار جنيه (82.6 مليار دولار)، منها إيرادات ضريبية متوقعة بقيمة 964.8 مليار جنيه (61.9 مليار دولار) تمثل نسبة 75% من الإيرادات العامة للدولة.

يأتي حديث الوزيرة بعد تحذيرات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن استمرار معدلات الزيادة السكانية على الوتيرة الحالية، بمعدل مليوني مولود جديد سنويا تقريبا، لن تتيح للمواطن الشعور بأي تحسن في الأوضاع المعيشية.

وقال السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات أول أمس الثلاثاء إن هذه التحذيرات هدفها حث المواطنين على ضرورة الانتباه إلى هذه المشكلة والمساهمة مع الحكومة في تلافي آثارها لتحسين الأوضاع الحياتية لأولادهم في مختلف النواحي، مشيرًا إلى أن 400 ألف مولود جديد سنويا، هو المعدل الأمثل للزيادة السكانية.

وأضاف: “لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة، ولكن نسعى لدفع الناس إلى استشعار المسؤولية والمساهمة في مواجهة هذه المشكلة”.

المصدر : الجزيرة مباشر
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