في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه.. دبيبة يلتقي السيسي في القاهرة

زار رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد دبيبة العاصمة المصرية القاهرة في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للحكومة مطلع فبراير/شباط الجاري.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك إن دبيبة بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “الجهود الليبية خلال الفترة المقبلة لقيادة المرحلة الانتقالية”.

وأضاف البيان أنه جرى التوافق على “تبادل الزيارات على مستوى المسؤولين التنفيذيين لنقل الخبرة والتجربة إلى الجانب الليبي، والتشاور بشأن جميع القطاعات محل التعاون بين القاهرة وطرابلس، خاصةً على مستوى الخدمات واستعادة الأمن، إلى جانب التعاون الاقتصادي، وكذلك تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات”.

ونقل البيان عن دبيبة تقديره للجهود المصرية في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية وتطلعه إلى إقامة شراكة كاملة مع مصر، كما نقل البيان عن الرئيس المصري حرص بلاده على الاستمرار في دعم الشعب الليبي وتثيبت دعائم السلم والاستقرار في البلاد، مؤكدا استعداد مصر الكامل لتقديم خبراتها بما يساهم في تهيئة الدولة للتنمية والبناء.

وبالتزامن مع زيارة دبيبة، أعلنت السلطات المصرية استئناف الرحلات الجوية الليبية إلى البلاد بعد انقطاع دام أكثر من عام.

ونقلت صحيفة (الأهرام) المحلية عن رئيس سلطة الطيران المدني المصري أشرف نوير قوله إن “عودة الرحلات الجوية الليبية مع مصر تبدأ، اليوم الخميس، انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي إلى مطار برج العرب في الإسكندرية”.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلات من مطار معيتيقة بطرابلس إلى برج العرب الأسبوع المقبل.

ورحبت مصر بالإعلان عن انتخاب القيادة الليبية الجديدة التي انتخبها ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد في سويسرا برعاية دولية.

وأجرى وفد دبلوماسي مصري مباحثات في العاصمة الليبية قبل أيام لبحث إجراءات إعادة فتح السفارة المصرية هناك.

وسبق ذلك زيارة وفد أمني ودبلوماسي مصري إلى طرابلس، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجرى خلالها مباحثات مع وزيري الداخلية والخارجية ورئيس جهاز المخابرات التابعين لحكومة الوفاق.