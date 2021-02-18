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بايدن يهاتف نتنياهو بعد نحو شهر من الانتظار.. ما فحوى الاتصال؟

بايدن ونتنياهو خلال زيارة بايدن لإسرائيل عام 2016 عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي باراك أوباما (رويترز)
بايدن ونتنياهو خلال زيارة بايدن لإسرائيل عام 2016 عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي باراك أوباما (رويترز)
18/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202111:39 AM (مكة المكرمة)

هاتف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مكالمة هي الأولى من نوعها منذ تولي بايدن مهام منصبه رئيساً  للولايات المتحدة في يناير/كانون ثاني الماضي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، بعد بيان مماثل كان قد صدر عن مكتب نتنياهو حول الاتصال. وأعرب بايدن عن التزامه الراسخ بأمن إسرائيل معربًا عن نيته تعزيز جميع جوانب الشراكة الأمريكية الإسرائيلية، بما في ذلك التعاون الدفاعي.

وأكد بايدن ونتنياهو على أهمية التضامن والتشاور الوثيق بين البلدين حول قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران. وأكد أن كلا البلدين لديهم مصالح مشتركة.

وأشار البيان إلى أن بايدن شدد على دعم الولايات المتحدة لعملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول العالم العربي والإسلامي، ولفت الانتباه إلى أهمية الجهود المبذولة لنشر السلام في المنطقة، بما في ذلك السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مكتب نتنياهو في بيانه إن المكالمة التي استمرت لأكثر من ساعة، كانت ودية ودافئة للغاية.

وأوضح أن الطرفين اتفقا على العمل من أجل تعزيز التحالف المتين القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبحثا الاستمرار في دفع اتفاقيات السلام قدما والتهديد الإيراني والتحديات الإقليمية واتفقا على مواصلة الحوار بينهما.

وكان البيت الأبيض قد قال قبل يومين إن أول اتصال للرئيس الأمريكي مع زعيم في المنطقة سيكون مع نتنياهو.

ونفى البيت الأبيض ما تردد في تقارير إعلامية من تجاهل بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بعدما لم يدرجه ضمن جدول مكالماته مع زعماء أجانب منذ توليه منصبه الشهر الماضي.

وذهب مراقبون في إسرائيل، في الآونة الأخيرة  إلى أن تأخر الاتصال، بمثابة تعبير عن وجود أزمة بين الرجلين.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بادر إلى الاتصال بنتنياهو بعد 3 أيام فقط من تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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