شاهد: المنفي يصل طرابلس للمرة الأولى منذ انتخابه

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي إن هناك صعوبات ومهام كثيرة تنتظر القيادة الليبية الجديدة أهمهما توحيد المؤسسة العسكرية.

وجاءت تصريحات المنفي بعد وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس للمرة الأولى منذ انتخابه.

والتقى المنفي عقب وصوله إلى طرابلس مع رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد دبيبة ومحمد الحداد رئيس الأركان العامة لحكومة الوفاق وأعضاء من لجنة 5+5 العسكرية وعدد من نواب المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وقال دبيبة إن هناك مهمة ثقيلة تنتظر حكومته، معربا عن أمله في أن تنتهي حالة الحرب في البلاد لتحقيق ما يطمح إليه الشعب الليبي.

ويأتي وصول المنفي إلى طرابلس بعد زيارة استمرت عدة أيام إلى شرق ليبيا التقى خلالها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي جرى برعاية أممية في سويسرا، عبد الحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء والمنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وموسى الكوني وعبد الله اللافي نائبين له.