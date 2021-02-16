علاء مبارك يشن هجوما حادا على مصطفى بكري بسبب تيران وصنافير.. ماذا حدث؟

تواصل الجدل في مصر حول تصريحات النائب البرلماني مصطفى بكري التي قال فيها إن الرئيس الراحل حسني مبارك هو من اتخذ قرار سعودية تيران وصنافير.

وشن علاء مبارك هجومًا حادًا على بكري واتهمه بتحريف وتزوير التاريخ، وسرد التفاصيل من خلال سلسلة تغريدات على تويتر.

وكان بكري قد قال في تصريحات لإحدى الصحف المحلية إن هذا القرار اتخذه حسني مبارك عام 1990 وأبلغ به الأمم المتحدة، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتخذ قرارًا بشأن تيران وصنافير”.

وأضاف أنه اطلع على كل الملفات والمستندات التي تؤكد ذلك، وتابع “تاريخيا تيران وصنافير ملك للسعودية ونحن أمة عربية واحدة، الواقع واقع والحقيقة حقيقة، رئيس الجمعية الجغرافية وأساتذة التاريخ أقروا بذلك، الكذب عمره قصير”.

صاحب قرار !! شوف ازاي فعلاً ! الجدع ده من صغره يستحق لقب أستاذ و رئيس قسم فى ال …..لا مؤاخذة يعنى . — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 14, 2021

تصريحات بكري أثارت غضب نجل مبارك ودفعته للرد عبر سلسلة تغريدات، بدأها بالقول “يبدو أنك لم تقرأ حيثيات حكمي محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا حول هذه النقطة تحديدًا”، ثم أرفق صورة من قراري المحكمة، ثم اختتم تغريداته بالقول “أستاذ مصطفى بكرى.. كفى تحريفًا و تزويرًا للتاريخ”.

عذراً أستاذ مصطفى بكرى.. أكدت مجدداً لجريدة المصرى اليوم أن الرئيس مبارك هو من أصدر قرار التنازل عن تيران وصنافير مستدلا بالقرار الجمهورى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠.. يبدو أنك لم تقرأ حيثيات حكمى محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا حول هذّه النقطة تحديداً…. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

ذكر حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ٢١ يونيو ٢٠١٦ نصاً.. pic.twitter.com/ciWlQ2OMna — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

" وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠ ومرفقاته تحديد خطوط الاساس التى تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية. وبحسب غرضه لم يتضمن التنازل عن أى جزء من الإقليم البرى لجمهورية مصر العربية أو تقرير أى حقوق لدول أخرى على الجزيرتين تيران وصنافير" — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

وأيدت المحكمة الادارية العليا هذا الرأى فى حكمها الصادر يوم ١٦ يناير ٢٠١٧ وذكرت نصاً…. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

"وﻣﻦ ﺣﯿﺚ أنه ﺑﺸﺄن ﻣﺎ أﺛﯿﺮ ﻋﻦ ﻗﺮار رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ رﻗﻢ ٢٧ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٠.. أن ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﺬى اتخذ أساسا لاتخاذ الاجراء اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻋﻠيه ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻄﺎﻋﻨﺔ pic.twitter.com/NeJXqt7d53 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

..ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ واﻋﺘﺒﺎر اﻻﺟﺮاء اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﯾﻌﺪ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻤﺸﺎر إﻟيه ﯾﻔﺘﻘﺪ الاساس اﻟﻘﺎﻧﻮنى اﻟﻤﺒﺮر ﻣﻦ واﻗﻊ اﻷوراق" — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

أستاذ مصطفى بكرى… كفى تحريفاً و تزويراً للتاريخ… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 15, 2021

ورد بكري من خلال تصريحات محلية، على ما وصفه بـ “التطاول” والانتقادات التي وجهها له علاء مبارك قائلًا إنه يلتمس له العذر ولكن هذه هي حقائق التاريخ الموثقة بالقرار رقم 27 لسنة 1990 والذي حدد خطوط الأساس في البحر الأحمر وأقرت بخروج منطقتي تيران وصنافير عن الحدود البحرية المصرية وأبلغت مصر هذه الخطوط إلى الأمم المتحدة في 2 مايو/أيار 1990.

وطالب بكري، علاء مبارك بالهدوء وعدم العصبية وعدم الإساءة للآخرين، خاصة أنه لا يتوقف عن الإساءة لكل من يتناول فترة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مؤكدًا ضرورة أن يقتدي بشقيقه جمال مبارك.

وأعادت تصريحات بكري الجدل عبر منصات التواصل بشأن سعودية تيران وصنافير، وهما جزيرتان تقعان شمالي البحر الأحمر.

وفي عام 2016 وقعت مصر والسعودية اتفاقية لترسيم الحدود بينهما قضت بتبعيتهما لسيادة السعودية على اعتبار أنهما كانتا “أمانة عند مصر” منذ عام 1950، وهو ما أثار جدلًا سياسيًا وإعلاميًا ونزاعًا قضائيًا بين الحكومة المصرية والمشككين في قانونية قرارها بشأن الجزيرتين.

إذا كان مصفى بكرى بينفي تفريط السيسي في تيران وصنافير..

وعلاء مبارك بينفي عن أبوه التفريط في الجزيرتين..

يعنى السيسي براءة ومبارك براءتين..

يعنى الشعب هو اللي سرق ونهب وخرب

وفرط في البلد.

بس.

نقطة ومن أول السطر. — من وحى اللحظة (@almonady5) February 15, 2021

عندك حق يا علاء بصراحه مبارك مش هو اللي باع تيران وصنافير

بس هو مين اللي باعهم pic.twitter.com/z42daQvfRc — تـ ـ ـ ـ ـ ـقـ🌴🎎🌴ـوٌى (@janasssy) February 15, 2021