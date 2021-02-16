البث الحي
سياسة

“تزن 400 كليوجرام”.. بلغاريا تصادر شحنة هيروين على سفينة شحن قادمة من دبي

بلغاريا تضبط شحنة هيروين على سفينة قادمة من دبي (رويترز)
بلغاريا تضبط شحنة هيروين على سفينة قادمة من دبي (رويترز)
16/2/2021

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مكتب المدعي العام في بلغاريا قوله إن السلطات صادرت 401 كيلوجرام من الهيروين كانت مخبأة في حاويات على متن سفينة وصلت إلى ميناء فارنا على البحر الأسود قادمة من دبي.

وقال المدعون في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولي الجمارك عثروا على شحنة الهيروين موزعة على حوالي 500 عبوة كانت مخبأة في بكرات من البيتومين المستخدم في عزل الأسطح والأرضيات مصنعة في إيران.

وأضاف البيان “الشحنة وصلت، في السابع من فبراير/شباط الجاري”.

وقال ممثلو الادعاء إنه تم إلقاء القبض على صاحب الشركة المستوردة وعلى مسؤول في الجمارك، ووجهت إليهما تهمة تهريب المخدرات.

وقدرت السلطات قيمة الشحنة بحوالي 36 مليون ليف بلغاري (22 مليون دولار) يمكن أن تزيد للمثلين أو لثلاثة أمثالها عند بيعها.

وكانت الشحنة متجهة إلى شركة بلغارية تم القبض على مالكها. كما تم القبض على مسؤول جمارك أثناء عملية الشرطة.

ضبط شحنة هيروين على سفينة قادمة من دبي (رويترز)

ويمكن أن يتم الحكم على البلغاريين الاثنين بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما.

وتقع بلغاريا على ما يسمى طريق البلقان لتهريب المخدرات والذي يستخدم كممر للتهريب من آسيا والشرق الأوسط للغرب.

(رويترز)
المصدر : رويترز + وكالات
المزيد من سياسة

شاهد: المنفي يصل طرابلس للمرة الأولى منذ انتخابه

(الجزيرة)

أردوغان يتوعد المسلحين الأكراد.. ماذا قال؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (تويتر)

كوريا الشمالية حاولت سرقة معلومات عن لقاح فايزر المضاد لكورونا.. ماذا فعلت؟

لقاح فايزر (رويترز)

السيسي: المسار السياسي ليس وحده حقوق (فيديو)

الرئيس المصري خلال افتتاحه عدد من المشاريع الصحية اليوم
الأكثر قراءة

“مصر أفضل من دون السيسي”.. رجل أعمال يقدر الديون الخارجية بضعف ما يعلنه النظام (فيديو)

أستاذ الاقتصاد ورجل الأعمال المصري محمود وهبة

علاء مبارك يشن هجوما حادا على مصطفى بكري بسبب تيران وصنافير.. ماذا حدث؟

علاء مبارك "يمين" بجوار والده الرئيس المصري الراحل حسني مبارك (رويترز)

“قلبي يوجعني”.. حكاية أم تضطر يوميا إلى ربط ابنتها في عمود خيمة (فيديو)

(الجزيرة)

“الانهيار أو الحرب الأهلية”.. يزيد صايغ يكشف مستقبل النظام العسكري في مصر (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (غيتي - أرشيفية)