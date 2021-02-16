“تزن 400 كليوجرام”.. بلغاريا تصادر شحنة هيروين على سفينة شحن قادمة من دبي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مكتب المدعي العام في بلغاريا قوله إن السلطات صادرت 401 كيلوجرام من الهيروين كانت مخبأة في حاويات على متن سفينة وصلت إلى ميناء فارنا على البحر الأسود قادمة من دبي.

وقال المدعون في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولي الجمارك عثروا على شحنة الهيروين موزعة على حوالي 500 عبوة كانت مخبأة في بكرات من البيتومين المستخدم في عزل الأسطح والأرضيات مصنعة في إيران.

وأضاف البيان “الشحنة وصلت، في السابع من فبراير/شباط الجاري”.

وقال ممثلو الادعاء إنه تم إلقاء القبض على صاحب الشركة المستوردة وعلى مسؤول في الجمارك، ووجهت إليهما تهمة تهريب المخدرات.

وقدرت السلطات قيمة الشحنة بحوالي 36 مليون ليف بلغاري (22 مليون دولار) يمكن أن تزيد للمثلين أو لثلاثة أمثالها عند بيعها.

وكانت الشحنة متجهة إلى شركة بلغارية تم القبض على مالكها. كما تم القبض على مسؤول جمارك أثناء عملية الشرطة.

ضبط شحنة هيروين على سفينة قادمة من دبي (رويترز)

ويمكن أن يتم الحكم على البلغاريين الاثنين بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما.

وتقع بلغاريا على ما يسمى طريق البلقان لتهريب المخدرات والذي يستخدم كممر للتهريب من آسيا والشرق الأوسط للغرب.

(رويترز)