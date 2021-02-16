الأزهر ينفي صحة تصريح منسوب للشيخ الطيب.. ماذا قال؟

نفت مشيخة الجامع الأزهر التصريح المنسوب للإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب والذي يعارض التعليم عن بعد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم مشيخة الأزهر قوله إن التصريح المنسوب للشيخ الطيب “غير صحيح”.

ودعا المتحدث إلى اعتماد التصريحات التي تنشر على الصفحة الرسمية لشيخ الأزهر.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نسب لشيخ الأزهر أحمد الطيب يعارض فيه التعليم عن بعد على اعتبار أن “لا تعليم من دون كتابة بالورقة والقلم”.

(فيسبوك)

وجاء في المنشور: “أحمد الطيب شيخ الأزهر: لا بد من عودة التعليم الحقيقي لمصر، فلا تعليم من دون كتابة بالورقة والقلم، فلا يجب التعليم إلكترونياً”.

لا بد من عودة التعليم الحقيقي لمصر، فلا تعليم بدون كتابة بالورقة والقلم، فلا يجب تحويل التعليم إلكترونياً.#أحمد الطيب شيخ الازهر — Mohamed Reda (@mohamed_redaa20) February 11, 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر أن حضور الطلاب إلى المدارس في الفصل الثاني من العام الحالي سيكون اختياريا، مع استمرار بقاء احتمال التعليم عن بعد قائما.