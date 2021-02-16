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سياسة|مصر

الأزهر ينفي صحة تصريح منسوب للشيخ الطيب.. ماذا قال؟

الشيخ أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر (منصات التواصل)
الشيخ أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر (منصات التواصل)
15/2/2021

نفت مشيخة الجامع الأزهر التصريح المنسوب للإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب والذي يعارض التعليم عن بعد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم مشيخة الأزهر قوله إن التصريح المنسوب للشيخ الطيب “غير صحيح”.

ودعا المتحدث إلى اعتماد التصريحات التي تنشر على الصفحة الرسمية لشيخ الأزهر.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي تصريحا نسب لشيخ الأزهر أحمد الطيب يعارض فيه التعليم عن بعد على اعتبار أن “لا تعليم من دون كتابة بالورقة والقلم”.

(فيسبوك)

وجاء في المنشور: “أحمد الطيب شيخ الأزهر: لا بد من عودة التعليم الحقيقي لمصر، فلا تعليم من دون كتابة بالورقة والقلم، فلا يجب التعليم إلكترونياً”.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر أن حضور الطلاب إلى المدارس في الفصل الثاني من العام الحالي سيكون اختياريا، مع استمرار بقاء احتمال التعليم عن بعد قائما.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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