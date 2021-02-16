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سياسة|تركيا

أردوغان يتوعد المسلحين الأكراد.. ماذا قال؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (تويتر)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (تويتر)
16/2/2021-|آخر تحديث: 16/2/202109:58 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستوسع نطاق عملياتها العسكرية ضد المسلحين الأكراد.

وأوضح الرئيس التركي أن قوات بلاده ستبقى في المناطق التي دخلتها بالفعل وستوسع عملياتها العسكرية إلى المناطق التي تشكل تهديدا للأمن القومي التركي لمنع وقوع هجمات.

وأعلنت أنقرة، الأحد، عثور قواتها على جثث 13 تركيا مخطوفا في شمال العراق. وقالت إن مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا قتلوا المخطوفين، الذين كان من بينهم أفراد من الشرطة والجيش.

وصنفت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي حزب العمال الكردستاني “منظمة إرهابية”، بعد تنفيذه عمليات في جنوب شرق تركيا أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

وشنت تركيا في العامين الماضيين، عدة عمليات عبر الحدود لمحاربة الجماعة في شمال العراق حيث يوجد معقلها في جبال قنديل.

وأبلغت الولايات المتحدة أنقرة، يوم الإثنين، أنها تنحي باللائمة على الحزب في مقتل الأتراك الثلاثة عشر، بعد أن وصفت تركيا بيانا أمريكيا صدر في وقت سابق بشأن الواقعة بأنه “مزحة” واستدعت الخارجية التركية السفير الأمريكي لدى أنقرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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