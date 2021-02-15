عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى (صور)

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى بالقدس المحتلة بمرافقة عناصر من الشرطة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان إن “127 مستوطنا اقتحموا المسجد اليوم”.

وجرت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد يوميا ما عدا يومي: الجمعة، إذ يحضر المسلمون بكثافة لأداء صلاة الجمعة، والسبت، الذي يصادف يوم عطلة أسبوعية لليهود.

وتسمح إسرائيل للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى منذ عام 2003 على الرغم من الاحتجاجات المتتالية لدائرة الأوقاف الإسلامية.

عزل الشيخ رائد صلاح

وتسعى مصلحة السجون التابعة للاحتلال الإسرائيلي إلى تمديد العزل الانفرادي للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة لمدة 6 أشهر إضافية.

وقال المحامي خالد زبارقة إن مصلحة السجون قدمت طلبا للقضاء الإسرائيلي لتمديد عزل الشيخ صلاح لمدة 6 أشهر إضافية.

وأضاف أن القضاء الإسرائيلي سينظر في 24 فبراير/شباط الجاري، طلب تمديد العزل الانفرادي.

وأوضح زبارقة “بررت سلطة السجون طلبها بأن الشيخ يُشكل خطرا على أمن إسرائيل وأن وجوده في سجن مع باقي الأسرى يمثل خطرا لأنه شخصية مؤثرة”.

وأضاف “نعتقد أن هذا الطلب هو استمرار لسياسة الملاحقة السياسية للشيخ رائد صلاح فهم أصدروا حكما تعسفيا عليه ويستمرون في عزله بهدف ممارسة التعذيب النفسي ضده”.

وكشف زبارقة أن الشيخ صلاح يوجد في “عزل انفرادي” منذ دخوله السجن، في 16 أغسطس/آب 2020، لقضاء عقوبة بالسجن لمدة 17 شهرا.

وقال زبارقة “السجن الانفرادي هو جزء من التعذيب النفسي للشيخ، هم يخشونه وهو حتى في السجن”.

رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في إسرائيل، الشيخ رائد صلاح (غيتي – أرشيفية)

وتابع “ما يجري بحق الشيخ صلاح لا يستند إلى أي قانون ولكنهم يحاربون منهجه ومفاهيمه السياسية الدينية خاصة ما يتعلق بمدينة القدس والمسجد الأقصى”.

ونقلت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم، الشيخ صلاح من سجن “الجلمة” قرب مدينة حيفا (شمال) إلى سجن “أوهلي كيدار” في النقب (جنوب).

وأوقفت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الشيخ صلاح من منزله، في مدينة أم الفحم (شمال) في منتصف أغسطس/آب 2017 ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.

وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي قبل أن يفرج عنه ويوضع في سجن منزلي ضمن شروط مشددة.

وقضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال) مطلع فبراير/شباط الجاري، بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا على الشيخ صلاح بتهمة “التحريض على العنف والإرهاب”.

ولأنه أمضى 11 شهرا في السجن الفعلي فإنه يتعين عليه تمضية باقي الحكم وهو 17 شهرا في السجن.

وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى ممارستها “لأنشطة تحريضية” ضد إسرائيل.