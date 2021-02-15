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سياسة|ليبيا

تمهيدا لإعادة فتح السفارة.. وفد مصري يزور العاصمة الليبية طرابلس

سيالة يجتمع مع الوفد المصري (فيسبوك)
سيالة يجتمع مع الوفد المصري (فيسبوك)
15/2/2021-|آخر تحديث: 15/2/202111:04 PM (مكة المكرمة)

بحث وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة مع وفد مصري رفيع ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس.

وقالت الخارجية الليبية في بيان إن سيالة التقى الوفد المصري برئاسة السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية المصري والذي قدم تهنئة القاهرة بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وحرصها على أمن واستقرار ليبيا.

ونقل البيان عن الوفد المصري تأكيده على أنه بدأ في الخطوات العملية لإعادة افتتاح مقر السفارة في طرابلس.

وقال الوزير الليبي إنه أصدر تعليمات للجانب الليبي بالتعاون الكامل مع الجانب المصري وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإعادة افتتاح السفارة.

وزار وفد أمني مصري رفيع المستوى العاصمة الليبية طرابلس نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في زيارة هي الأولى لوفد مصري منذ نحو سبعة أعوام.

وضم الوفد مسؤولين كبار من جهاز المخابرات العامة المصرية ووزارتي الدفاع والخارجية.

وبحث وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا وعماد الطرابلسي رئيس جهاز المخابرات التابع للوفاق مع الوفد المصري “التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين”.

وتفقد الوفد المصري خلال الزيارة مقر السفارة.

رحلات جوية

قال مدير مكتب الإعلام بشركة الخطوط الجوية الليبية محمد قنّيوة للصحفيين إنه سيجري تسيير أولى رحلات الشركة من مطاري بنينا ببنغازي ومعيتيقة بطرابلس إلى مطار برج العرب بالإسكندرية ابتداءً من الخميس المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر

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