إيران تبلغ وكالة الطاقة الذرية بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة.. إليك التفاصيل

قالت إيران، اليوم الإثنين، إنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها، وذلك في تحد لآمال الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده “إذا لم ينفذ الآخرون التزاماتهم بحلول، 21 من فبراير/شباط الجاري، فستضطر الحكومة لتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي”.

وأضاف “لا يعني ذلك إنهاء كل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يمكن العدول عن جميع هذه الخطوات إذا غير الطرف الآخر مساره واحترم التزاماته” في إشارة إلى الولايات المتحدة.

بدوره قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر “تويتر” إن طهران أبلغت الوكالة بشأن خطتها لإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي.

وأوضح كاظم غريب آبادي “سيتم تنفيذ قانون أقره البرلمان في الوقت المحدد وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب. وبعد كل شيء، النوايا الحسنة تجلب النوايا الحسنة”.

Act of Parliament will be executed on time (23 Feb) and the IAEA has been informed today to ensure the smooth transition to a new course in due time. After all, goodwill brings about goodwill!

