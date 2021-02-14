بعد أزمة ميكرفون الجزيرة.. وزير خارجية مصر: نتابع يوميا كل ما يبثه الإعلام في قطر (فيديو)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تلتزم بأي وثيقة توقع عليها وتحترم التزاماتها وتفي بها، كما أنه يرصد ويوثق بشكل يومي كل ما يذاع على القنوات الإعلامية في دولة قطر حتى تكون محل مراجعة.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب “أعادت مصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر وألغت الحظر على الطيران وأعادت التداول البريدي المباشر، وسعينا أن تعقد اللجان الثنائية للتباحث فيما بين الطرفين حول خطوات محددة لتفعيل الالتزامات التي وردت في مؤتمر العلا”.

وزير الخارجية يتحدث لأول مرة عن المصالحة مع قطر والاجتماعات الثنائية المرتقبة لبحث التعهدات وتقييم مدى الالتزام#MBCMASR

أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/at0tFLifWz pic.twitter.com/G7qsMO7h1u — الحكاية (@Elhekayashow) February 12, 2021

وأردف الوزير “نحن بصدد تحديد موعد لهذه الاجتماعات وعندما تعقد سيكون هناك مراجعة لكل التزامات القائمة على الطرفين وتقييم إلى أي مدى هناك التزام بهذه التعهدات وتنفيذها”.

وفي مرات سابقة، دخل الوزير المصري في مبارزة مع ميكرفون الجزيرة كان من بينها لقطات انتشرت خلال اجتماعات مفاوضات سد النهضة وأزال شكري الميكرفون ووضعه أسفل الطاولة في أحد المؤتمرات.

وفي تعقيبه على تصريحات شكري قال الكاتب الصحفي سليم عزوز للجزيرة مباشر، إن متابعة وزير الخارجية المصري للإعلام القطري ليس منطقيًا لأن الإعلام يرد عليه الإعلام.

وفي رده على سؤال للجزيرة مباشر عن مدى علاقة وزير الخارجية المصري بمتابعة الأداء الإعلامي القطري، قال الصحفي مجدي الدقاق إن وزير الخارجية هو الذي وقع اتفاق العلا ممثلًا عن الدولة المصرية ومن حقه متابعة الالتزام بما تم التوقيع عليه، والذي من بنوده وقف الحملات الإعلامية بين أطراف الاتفاق.