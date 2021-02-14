البث الحي
سياسة|السودان

حكم نهائي بإعدام 29 من الأمن والمخابرات في مقتل ناشط سوداني.. إليك التفاصيل

متظاهرة سودانية ترفع صورة الناشط المدني أحمد الخير في أم درمان أثناء محاكمة المتهمين بقتله (غيتي - أرشيفية)
متظاهرة سودانية ترفع صورة الناشط المدني أحمد الخير في أم درمان أثناء محاكمة المتهمين بقتله (غيتي - أرشيفية)
14/2/2021-|آخر تحديث: 14/2/202110:01 PM (مكة المكرمة)

أيدت المحكمة العليا في السودان، اليوم الأحد، أحكام الإعدام الصادرة بحق 29 شخصا من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على خلفية مقتل الناشط أحمد الخير.

وقُتل الخير تحت التعذيب، في 31 من يناير/كانون الثاني 2019، لمشاركته في احتجاجات شعبية بدأت آواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت، في 29 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإعدام العناصر الـ29 شنقا وسجن اثنين لمدة 3 سنوات وتبرئة 7 آخرين.

وقال القاضي صادق عبد الرحمن آنذاك إن المحكومين أدينوا في اتهامات بالتعذيب أفضى إلى قتل الأستاذ أحمد الخير عوض في إحدى منشآت جهاز المخابرات وحكمت عليهم المحكمة بالإعدام شنقا.

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية، اليوم، أن المحكمة العليا أيدت بحكم نهائي قرارات الإعدام الصادرة بحق منسوبي جهاز المخابرات العامة الـ29.

وأضافت الوكالة أن المحكمة قررت أيضا تبرئة 5 متهمين في القضية وسجن 4 آخرين سنتين لكل واحد منهم.

وينتمي أحمد الخير لحزب “المؤتمر الشعبي” المعارض الذي أسسه الراحل حسن الترابي حيث اعتقل لمشاركته في احتجاجات أجبرت الجيش على عزل رئيس النظام السابق عمر البشير (1989-2019).

واعتقلت قوة أمنية، الخير، في منزله ببلدة “خشم القربة” شرقي السودان، في 27 من يناير/كانون الثاني 2019، ثم لقي حتفه تحت التعذيب خلال اعتقاله بمدينة كسلا في 31 من الشهر ذاته.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

مصر.. الطلاب يتفاعلون مع قرارات وزير التعليم بشأن الامتحانات.. ماذا قالوا؟

وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي (مواقع التواصل)

مطالبات برلمانية بريطانية بتطبيق عقوبات على البحرين بسبب حقوق الإنسان

مواطنون بحرينيون يطالبون يتمثيلية سياسية عادلة وتحقيق الانتقال الديمقراطي (غيتي)

“الانهيار أو الحرب الأهلية”.. يزيد صايغ يكشف مستقبل النظام العسكري في مصر (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (غيتي - أرشيفية)

محلل إثيوبي للجزيرة مباشر: سد النهضة لن يؤثر على مصر والسودان

استمرار الجدل وصراع السيناريوهات بين مصر والسودان وأثيوبيا حول تشغيل سد النهضة (رويترز)
الأكثر قراءة

النظام المصري وأسر المعارضين.. عبد الله الشريف يكشف ما فعلته السلطات بشقيقيه (فيديو)

الفنان المصري عبد الله الشريف

لماذا أهدى الرئيس جو بايدن كوب قهوته لمراسلة الجزيرة؟ (فيديو)

“نفثت دخانا وابتلعت ثعبانا”.. سمكة تشعل الجدل على منصات التواصل (فيديو)

سمكة تلتهم ثعبانا أكبر من حجمها (مواقع التواصل)

وزير الخارجية المصري: نرصد يوميا كل ما يبثه الإعلام في قطر ليكون محل مراجعة (فيديو)