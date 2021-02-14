حكم نهائي بإعدام 29 من الأمن والمخابرات في مقتل ناشط سوداني.. إليك التفاصيل

أيدت المحكمة العليا في السودان، اليوم الأحد، أحكام الإعدام الصادرة بحق 29 شخصا من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني على خلفية مقتل الناشط أحمد الخير.

وقُتل الخير تحت التعذيب، في 31 من يناير/كانون الثاني 2019، لمشاركته في احتجاجات شعبية بدأت آواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت، في 29 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإعدام العناصر الـ29 شنقا وسجن اثنين لمدة 3 سنوات وتبرئة 7 آخرين.

وقال القاضي صادق عبد الرحمن آنذاك إن المحكومين أدينوا في اتهامات بالتعذيب أفضى إلى قتل الأستاذ أحمد الخير عوض في إحدى منشآت جهاز المخابرات وحكمت عليهم المحكمة بالإعدام شنقا.

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية، اليوم، أن المحكمة العليا أيدت بحكم نهائي قرارات الإعدام الصادرة بحق منسوبي جهاز المخابرات العامة الـ29.

وأضافت الوكالة أن المحكمة قررت أيضا تبرئة 5 متهمين في القضية وسجن 4 آخرين سنتين لكل واحد منهم.

وينتمي أحمد الخير لحزب “المؤتمر الشعبي” المعارض الذي أسسه الراحل حسن الترابي حيث اعتقل لمشاركته في احتجاجات أجبرت الجيش على عزل رئيس النظام السابق عمر البشير (1989-2019).

واعتقلت قوة أمنية، الخير، في منزله ببلدة “خشم القربة” شرقي السودان، في 27 من يناير/كانون الثاني 2019، ثم لقي حتفه تحت التعذيب خلال اعتقاله بمدينة كسلا في 31 من الشهر ذاته.